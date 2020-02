Francesco Sarcina, l’amante: “Con Clizia matrimonio di gossip”

Francesco Sarcina: la presunta amante Grazie Sepe svela dettagli sulla loro relazione

Torna a parlare Grazia Sepe, la presunta amante di Francesco Sarcina, mentre costui era ancora sposato con Clizia Incorvaia. Contattata telefonicamente da Giaca Di Miceli per Radio Radio, la modella ha pubblicamente parlato della loro relazione sentimentale.

A scatenare le polemiche soprattutto un’affermazione rilasciata dalla Sepe sul “matrimonio di gossip”, come lo avrebbe definito lo stesso frontman de Le Vibrazioni, reduci dal quarto posto a Sanremo 2020

Matrimonio di gossip

Il primo contatto – ha spiegato Grazia Sepe sulla relazione tra lei e Francesco Sarcina, cominciata nel 2016 – sarebbe avvenuto via telefono. Dopodiché, diventata maggiorenne si è trasferita a Milano e lui le avrebbe spiegato di essere sì sposato, ma separato in casa perciò avrebbero iniziato la frequentazione.

Il cantante lo avrebbe definito in più occasioni un matrimonio di comodo. Si sarebbero frequentati alla luce del sole, visti da tutti fuori da un locale e conosciuti dallo staff. A suffragare la versione, la Sepe sarebbe in possesso di foto e video compromettenti.

Il tradimento di Clizia Incorvaia a Francesco Sarcina è stata la storia più chiacchierata negli scorsi mesi, quando l’artista parlò durante un’intervista della tresca tra la bella influencer e colui che riteneva il suo migliore amico, Riccardo Scamarcio.

Retroscena scottanti riportati a galla durante la permanenza della donna al Grande Fratello Vip 4 da concorrente. Sebbene pare sia sempre più legata a Paolo Ciavarro dentro la Casa di Cinecittà, proprio nelle ultime ore ha discusso nuovamente di Sarcina, reo di aver avuto tante scappatelle da essere un caso patologico.

Francesco Sarcina: troppo diverso da Clizia Incorvaia

Grazia Sepe, oggi 22enne, ha ribadito di averci avuto una storia per quattro anni, periodo nel quale lei gli decantava tutto il proprio amore, tanto da farsi un tatuaggio a lui dedicato, la scritta ‘baby’, come lui sarebbe stato avvezzo a chiamarla in intimità. La relazione si sarebbe recentemente conclusa, non si sentirebbero da un po’ ma gli vuole comunque bene. E non sono rimasti in cattivi rapporti.

Infine, la Pepe ha ammesso di essersi illusa, ma dai comportamenti di Francesco Sarcina ne percepiva l’amore. Non ha mai visto presi Sarcina e Clizia, troppo diversi. Quando li ha visti fuori dal locale, la Incorvaia l’è sembrata totalmente disinteressata al marito. Un loro ritorno di fiamma lo vede impossibile, mentre dal canto suo rifarebbe ogni cosa.