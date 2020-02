Barbara D’Urso svela la partenza del suo GF: “Aspettatevi sorprese”

Barbara D’Urso annuncia quando andrà la nuova edizione del Grande Fratello

Alla concorrenza lascia sempre le briciole. Troppo forte Barbara d’Urso, una capace col proprio stile, incrocio tra servizio pubblico e trash, di catturare in ogni suo show tantissimi telespettatori. Da Pomeriggio 5 a Domenica Live fino a Live – Non è la d’Urso praticamente non conosce mai la parola riposo. E Mediaset gongola perché le vette di share da lei toccate assicurano pure ossigeno.

Interpellata da Italia Oggi per un’intervista, Barbara d’Urso svela progetti e futuro con le sue trasmissioni. Quello della conduttrice partenopea è uno dei casi più straordinari di successo televisivo. Mentre i gusti dei telespettatori stanno radicalmente cambiando, soprattutto il pubblico più giovane, lei sa ancora fare presa sulle masse.

Ferma al suo posto

Nei panni di conduttrice Barbara d’Urso si è abilmente dedicata, anche se nell’ultimo periodo ha felicemente calcato il set nei panni della mitica Dottoressa Giò, che, stando alle voci trapelate, dovrebbe tornare nel 2021 dopo una breve pausa.

Nel mentre, il suo Grande Fratello è previsto a settembre. Diversamente dall’edizione Vip, passata di testimone, lei prenderà nuovamente il timone della controparte Nip. E i dirigenti di Cologno Monzese sono sicuri dell’ennesimo boom di ascolti.

Nel corso della chiacchierata con la redazione di Italia Oggi Barbara d’Urso spiega come riesca a confermarsi tanto popolare. Nel corso degli anni sono nate le cosiddette d’Urso interviste. In poche parole, l’ospite riceve video messaggi, sorprese, visite inattese in studio. Adesso lo fanno praticamente tutti e Carmelita ne ‘reclama’ il copyright.

Barbara d’Urso: continua sperimentazione

In sinergia assieme al suo autore si sono buttati in altri tipi di iniziative, tipo il cinema emozionale e il telo magico. Dunque hanno ulteriormente alzato il livello con l’ascensore come luogo ideale per tenere i confronti, il drive in, la macchina della verità dall’Alabama, il drive in, le ricostruzioni degli ambienti o degli avvenimenti chiamando attori. Il principio di base è sperimentare continuamente, così da evitare il fastidioso effetto déjà-vu.

Mentre il GF di Alfonso Signorini non ha guarito la crisi aperta nelle passate edizioni, la formula sviluppata dalla napoletana funziona continuamente. Prepariamoci per questo settembre a nuovi fuochi d’artificio!