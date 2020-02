Francesco Arca: “Ecco perché mi sono trasferito in Spagna”

Francesco Arca spiega perché è andato a vivere in Spagna

Per la seconda parte de La vita promessa, fiction trasmessa su Rai Uno a partire da domenica 23 febbraio, Francesco Arca interpreterà Vincenzo Spanò.

Il bell’attore toscano ha anticipato ai microfoni di Blogo i temi trattati nella prima puntata ed offerto una disamina sul personaggio affidatogli, il cattivo della serie diretta da Ricky Tognazzi, in fuga dopo essere stato precedentemente rinchiuso.

Il suo personaggio – spiega Francesco Arca – è totalmente negativo, rappresenta l’anima nera della storia. Il privilegio di uno che fa il suo mestiere è di poter interpretare vari personaggi, qui per la prima volta nella sua carriera ha avuto la possibilità di prenderne uno assolutamente cattivo. Con tutte le difficoltà conseguenti.

Aperto alle opportunità

Mettersi in gioco in qualcosa di inedito gli ha fornito stimoli inediti e, sebbene sotto certi aspetti, gli si sia stato parecchio a livello di immedesimazione valuta positiva questa esperienza.

Quindi, alla domanda se prenderebbe in considerazione progetti tivù di totale intrattenimento, Francesco Arca, lanciato nel mondo dello spettacolo da Uomini e Donne, ha spiegato di non porsi limiti, escludendo perciò di essere focalizzato unicamente sulla carriera di attore. Non intende precludersi a prescindere opportunità professionali di altro tipo.

Per quanto riguarda l’esperienza in corso in Spagna ha spiegato di stare facendo la spola tra il nostro Paese e la penisola iberica. Si sta trovando bene pure, è la sua seconda casa. Si augura di poter continuare a fare così. L’occasione internazionale se l’è andata a cercare, perché nulla nasce per caso.

Francesco Arca: la fortuna aiuta gli audaci

La fortuna aiuta gli audaci, e lui è stato audace. Si è trasferito in Spagna senza conoscere affatto la loro lingua, l’ha imparata nel tempo. Si è procurata un agente, ha girato due serie tivù (Promesas de arena e Los nuestros 2) che sono andate bene.

Ma mica finisce qui. Adesso aspetta infatti Francesco Arca un nuovo lavoro in Argentina, una produzione tra lo Stato sudamericano, la Spagna e la Germania. Un’esperienza utile ad acquisire ulteriore esperienza e ritagliarsi spazio oltre confine. Speriamo, a questo punto, che l’Italia rimanga sempre nei suoi pensieri!