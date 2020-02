Uomini e Donne, Sara Shaimi perde le staffe con un corteggiatore

Sara perde le staffe

Nelle ultime settimane non stanno andando in onda le puntate del Trono Classico di Uomini e Donne. Secondo fonti attendibili pare che la redazione abbia deciso temporaneamente di sospenderle per il comportamento di alcuni partecipanti. Maria De Filippi è stufa di stare al centro delle polemiche per coloro che si mettono in gioco solo per ottenere visibilità.

Purtroppo non tutti vogliono trovare l’anima gemella, come il corteggiatore Gaetano. Il ragazzo, noto per la sua chioma bionda e occhi azzurri, ha subito catturato l’attenzione della tronista Sara Shaimi. Entrambi hanno scoperto di condividere vari interessi, come il viaggio. Purtroppo è arrivata una segnalazione sul suo conto.

Momento passionale in albergo

Sara perde le staffe con Gaetano perché è arrivata una segnalazione a Gianni Sperti molto compromettente. Sembra che sia stato visto in atteggiamenti intimi con una ragazza misteriosa. Come se non bastasse è stato rivelato che stava con questa persona in albergo.

Quando Sara è stata messa al corrente, si è subito recata presso la struttura e lo ha trovato in dolce compagnia. Lui ha riferito che si tratta un’amica di lavoro e che il fidanzato si trovava in giro per Roma. Subito dopo l’amica ha dato un’altra versione, ovvero che il partner è fuori Italia.

La poca chiarezza ha spinto Sara a dirgli di non presentarsi nello studio di Uomini e Donne. Non ci ha pensato due volte ad eliminarlo, in quanto è sicuro che non cambierà idea. La situazione ha fatto cadere nello sconforto sia la tronista che il pubblico. In effetti non si provano più le emozioni di un tempo. I giovani vogliono solo ottenere più follower e contratti con vari sponsor. L’amore, purtroppo, è passato in secondo piano.

‘Sei un piccolo uomo per quello che hai fatto’

Nel frattempo Sara ha ricevuto una bella notizia: Sonny vuole conoscere lei e ha dichiarato di aver solo usata Giovanna Abate. Se quest’ultima si è lamentata per il trattamento ricevuto, Sara si è mostrata titubante sulla sua decisione.

Del resto ha sempre detto che i suoi sentimenti per Sonny sono veramente confusi. Per quanto riguarda Giovanna sta portando in esterna Alessandro, il tentatore di Serena Enardu. Sembra che stia nascendo un bel feeling.