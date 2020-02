Caterina Balivo: “Subiti tanti tradimenti. Tutta colpa della mia gelosia”

Caterina Balivo ammette di aver subito diversi tradimenti

Caterina Balivo si racconta a ruota libera. Amata conduttrice del programma pomeridiano Vieni da Me su Rai Uno, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, l’ex concorrente di Miss Italia svela di desiderare il terzo figlio (contro la volontà del marito), di aver avuto innumerevoli corteggiatori (sebbene ora sostenga non se la fili più nessuno) e di aver subito diversi tradimenti (per colpa della sua gelosia).

Lo scorso 21 febbraio ha compiuto 40 anni e in occasione dell’importante traguardo tagliato, Oggi le ha fatto visita per una lunga chiacchierata. A bruciapelo il giornalista le chiede quale sia il suo stato d’animo dinnanzi ai suoi primi ‘anta’.

Non sfida la vita

È come se Caterina Balivo non avesse realizzato e così non avrebbe organizzato feste, eccetto la torta in trasmissione, inevitabile. Non si sente né euforica né depressa, ma grata alla vita. Sul desiderio di dare alla luce un altro bambino, lo considera un discorso complicato.

Non le piace sfidare la vita. Ha sempre chiesto troppo a sé stessa e a 40 anni vuole godersi le belle cose che ha. Non le va più di rincorrere il tempo. Un altro piccolo erede sarebbe fantastico, lo farebbe domani.

Ma comporterebbe ancora una volta inseguire il tempo, adoperarsi sugli equilibri familiari. Sarebbe ancora per Caterina Balivo togliere l’attenzione al marito, Guido Maria Brera, e ai due figli. Su questo tema, testa e cuore sono in conflitto. E la spunta la testa perché ha un marito contrario. Lui ha altri due figli, la ragazza vive con loro. Sono presenti.

Caterina Balivo: uomini mai sazi

Nel corso del tempo ha collezionato tanti spasimanti e – su sua stessa ammissione – spesso l’hanno tradito. Questo perché agli uomini non gliene basta mai una sola. E poi lei è, come si dice, una “rompi…”. Ma vedendo con chi avvenivano le scappatelle capiva: era la scelta della comfort zone.

Esperienze negative appartenenti al passato. Oggi è ancora una bella donna e molto orgogliosa, ambiziosa un po’ meno. Se in passato prediligeva la professione, adesso pensa a godersi soprattutto gli affetti.