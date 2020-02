Adriana Volpe stronca Clizia Incorvaia: “Ha cag**o fuori dal vaso”

Adriana Volpe si schiera con Andrea Denver dopo le pesanti parole di Clizia Incorvaia

Sarà contenta Antonella Elia. Almeno in questo caso Adriana Volpe ha preso dentro la Casa del Grande Fratello Vip 4 una posizione sulla recente baruffa scoppiata tra Clizia Incorvaia e Andrea Denver. L’ex presentatrice di Mezzogiorno in Famiglia solitamente super partes, disposta ad ascoltare entrambe le versioni senza esprimere mai la propria opinione in maniera netta e incontrovertibile, stavolta fa uno strappo alla regola.

Sui social si è scatenato un enorme casino dopo le parole, francamente terribili, pronunciate dall’influencer sabato 22 febbraio. In un video è possibile sentire pure un commento degli stessi autori del programma, che commentano l’uscita di Clizia definendola bruttissima.

Denver assolto dalle responsabilità

Sostanzialmente la stessa opinione espressa da Adriana Volpe, una volta venuta a conoscenza dell’accaduto. Nel discutere con il modello, scoppiato anche in lacrime successivamente all’attacco della siciliana, la presentatrice lo solleva da ogni responsabilità. Non deve secondo lei sentirsi colpevole in qualche maniera per l’accaduto.

A chi ignorasse lo svolgersi degli eventi, ricordiamo che solo per la nomination ricevuta, la Incorvaia si è permessa di stroncare il coinquilino definendolo un maledetto pentito, un maledetto Buscetta. Lei affermava di non voler assolutamente parlare con i pentiti. Moto rabbioso bocciato da migliaia e migliaia di telespettatori, riversatisi sui social per reclamare la pronta squalifica della donna.

Informata delle espressioni utilizzate dalla Incorvaia contro il suo amico, Adriana Volpe lo ha prontamente spalleggiato, definendo gravissime le dichiarazioni di Clizia: sostenere quei nomi, tra i peggiori della storia criminale italiana del dopoguerra, è totalmente inappropriato.

Adriana Volpe: fatta fuori dal vaso

L’hanno fatta fuori dal vaso ma tanto, ha asserito la trentina. A sposare il commento praticamente chiunque abbia seguito il fattaccio. Preso atto della politica estremamente severa applicata nella trasmissione (non dimentichiamo il caso Salvo Veneziano) confermare l’Incorvaia nella Casa fa accapponare la pelle a molti.

Sul fatto che il grave comportamento della donna vada punito il pubblico è concorde. Proprio negli scorsi giorni Maurizio Costanzo, un titano della televisione, ha proposto fra le pagine del settimanale Nuovo di chiudere anzitempo il reality, un esempio diseducativo e dato il costante impegno del giornalista nella lotta contro la mafia sarà sicuramente ancora più convinto dell’idea.