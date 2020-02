Il Paradiso delle Signore, Orlando Brivio: “Come ho imparato il veneto”

Il Paradiso delle Signore: l’interprete di Orlando Brivio spiega le difficoltà incontrate nella parte

Uno dei personaggi più simpatici presenti nella soap Il Paradiso delle Signore è l’editore di fotoromanzi Orlando Brivio, in possesso di un marcato accento veneto. Proprio su tale accento, Sebastiano Gavasso, colui che lo interpreta, ha rivelato in un’intervista al settimanale TeleSette le difficoltà incontrate.

Nonostante provenga da Roma, gli è risultato facile prendere confidenza con il dialetto veneto. Lo ha proposto lui stesso durante il provino di dargli questa peculiarità. Lo parla e lo capisce bene. A facilitargli il processo papà, originario della provincia di Vicenza. Ecco perché masticare la lingua ha comportato pochi problemi.

Stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore emerse sulle puntate in onda questa settimana, accadranno parecchi colpi di scena. Anzitutto, scoccherà l’amore tra Clelia ed Ennio, inoltre i Guarnieri e gli Amato avranno dei problemi da affrontare.

Continuità al personaggio

Il personaggio non protagonista ma particolarmente apprezzato per via della sua irresistibile simpatia Orlando Brivio è una delle new entry della stagione in corso. Sulla parte affidatagli l’interprete ha tracciato un giudizio positivo. Gli è immediatamente piaciuto calarsi nei panni di un divertente editore di fotoromanzi. E poi in una lunga serie tv si ha la possibilità di dare continuità nel tempo al proprio personaggio.

Inizialmente concepito come un prodotto per la prima serata, Il Paradiso delle Signore ha cambiato gradualmente natura e se gli ascolti si riveleranno positivi è plausibile la conferma sui palinsesti 2020/2021. Il processo di ambientamento sul set è avvenuto nel caso di Sebastiano davvero facilmente.

Si trova splendidamente insieme alla squadra di lavoro e chissà che, a furor di popolo, gli sceneggiatori non decidano di concedergli maggiore spazio nei prossimi mesi. Da parte sua, esprime entusiasmo.

Il Paradiso delle Signore: coinvolto come nel teatro

Questo gioco delle parti lo apprezza parecchio. Nel corso della chiacchierata l’attore ha poi aggiunto che nel teatro, altra sua grande passione, prova lo stesso grado di coinvolgimento.

Sebastiano Gavasso ha rivelato di aver capito di voler intraprendere la carriera di attore a 24 anni, una volta conseguita la laurea in filosofia. In passato ha maturato notevole esperienza in teatro, mentre in tv ha recitato in Don Matteo 9. Infine, sul suo personaggio della soap ha ammesso di avervi in comune un grande entusiasmo, la virtù più preziosa che si possa avere.