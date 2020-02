Mara Venier: “Per farle condurre Sanremo 2021 va pregata”

Mara Venier alla conduzione del Festival di Sanremo 2021: per Alessandro Cecchi Paone va pregata affinché accetti

Dopo gli eccezionali ascolti del suo Sanremo, Amadeus potrebbe condurre anche l’edizione 2021. A lasciare aperta questa possibilità il direttore di Rai Uno, Stefano Coletta, tuttavia l’alto dirigente ha ipotizzato la chiamata di Mara Venier nello speciale di Domenica In basato proprio sulla 70esima edizione del concorso canoro.

Durante la serata finale del Festival, la Zia Mara ha onorato il Teatro Ariston con la sua presenza, rendendosi protagonista di un siparietto con tanto di discesa dalla scalinata senza scarpe. Nonostante i tanti anni di carriera alle spalle la presentatrice di Domenica In non ha ancora aggiunto in curriculum questa esperienza e ha rifiutato in diretta la proposta di Coletta.

In cerca di attenzioni

Qualcuna però spera ancora in ripensamenti. Sul nuovo numero del settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, Alessandro Cecchi Paone tesse gli elogi di Mara Venier. La considera una bravissima professionista. Non valuta la proposta della conduzione di Sanremo 2021 perché deve farsi desiderare, farsi preparare, per poi, solo alla fine, cedere. E spera vada esattamente così.

Un lettore della nota rivista ha scritto a La Posta di Alessandro Cecchi esprimendo opinione favorevole sull’eventuale chiamata di Mara Venier. Come il vino, anche l’esuberante veneta, volto storico del servizio pubblico, pare sempre migliorare. Forte di una spontaneità che, col passare degli anni e il conseguimento di grande successo, ha pienamente mantenuto.

In considerazione del successo strepitoso conquistato da Amadeus, laddove il ravennate si tirasse fuori dalla corsa al posto, servirebbe assolutamente un conclamato professionista, in grado di reggere le sicure pressioni.

Mara Venier: vuoto da riempire

Sul Festival della canzone nazionalpopolare italiana tutto viene amplificato, meglio perciò affidarlo in buone e sapienti mani. L’evento più atteso e seguito dagli italiani nel corso di un intero anno può infatti infondere notevole soggezione.

I più grandi professionisti del piccolo schermo sono prima o poi transitati qui, una categoria dove la Venier merita assolutamente di stare. Se trattata con riguardo, e corteggiata con ostinazione, darà il fatidico sì. Cecchi Paone ne è convinto.