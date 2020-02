Andrea Denver, confronto con Paolo Ciavarro: “Mi hai escluso”

Andrea Denver ha deluso Paolo Ciavarro per aver nominato Clizia Incorvaia

Fin quando il trash è tollerabile? Assume quasi contorni filosofici l’ennesimo caso scoppiato al Grande Fratello Vip 4, riguardante stavolta Clizia Incorvaia. Nominata da Andrea Denver nella puntata andata in onda venerdì su Canale 5, l’ex compagna di Francesco Sarcina ha perso la testa.

Non ha voluto perdonare il coinquilino, e per dimostrare tutta la propria avversione nei suoi confronti, lo ha etichettato un pentito in stile Buscetta, celeberrimo boss mafioso. La sfuriata di sabato ha leso la sensibilità dei telespettatori, o almeno una larga parte, del modello, scoppiato in lacrime, e anche degli stessi autori del reality, rimasti scossi da tale accostamento.

Trascorso alcune ore dal litigio, la Incorvaia, convinta della malafede di Andrea Denver, ha dato ragione in un confronto con Licia Nunez alla concorrente eliminata Elisa De Panicis. Secondo lei non era una pazza visionaria, e negli attacchi al 28enne ha detto un po’ di verità, mentre lui ha esclusivamente mentito.

Credito a Elisa De Panicis

Non crede Clizia alle sue parole: hanno veramente consumato. Comunque – ha aggiunto – capiranno chi è il vero signore. Infine, durante l’ingresso nel reality, lui si è dichiarato single, mentre in base alla versione di Elisa era fidanzato.

Nel frattempo tra Andrea Denver e Paolo Ciavarro è avvenuto un confronto, successivamente ai recenti avvenimenti. Il figlio del grande attore Massimo ha ammesso di essere rimasto deluso dalla condotta di Andrea in quanto non si aspettava nominasse proprio la sua bella. Ha provato dispiacere perché non se l’immaginava.

In sincerità, è stata una delusione. Per il giovane tra tutti i nomi idonei al televoto poteva esserci qualcuno con cui ha legato meno. Non ha avuto il coraggio di scegliere un altro, ad esempio Antonella Elia. Ha pensato lo avesse evitato per non inimicarsi la Elia, una forte. Gli sono ritornati in mente i dubbi, Elisa De Panicis, ecc.

Andrea Denver: la (non) scusa

Invece Denver si è giustificato dichiarandosi amareggiato, ma la Incorvaia ha dato delle affermazioni pesanti. Infine ha ammesso dispiacere per essersi fatto condizionare.

Se ciò comprometterà il rapporto con Paolo servirà seguire attentamente gli sviluppi. Probabilmente un’eventuale squalifica comminata a Clizia seminerebbe ulteriore zizzania nel programma e a quel punto potrebbe sul serio partire una guerra.