Bianca Guaccero raddoppia gli sforzi: Detto Fatto anche la mattina

Bianca Guaccero raddoppia gli impegni: andrà in onda il sabato mattina con una versione inedita di Detto Fatto

Bianca Guaccero non lascia… raddoppia! La conduttrice pugliese verrà presto coinvolta anche il sabato mattina, occupando la fascia oraria assegnata durante la settimana a I Fatti Vostri di Giancarlo Magalli. Secondo quanto riferisce il sito Davide Maggio, dal 7 marzo 2020 alle ore 11.15 Detto Fatto avrà uno ‘spin-off’.

Un appuntamento inedito, dunque, con i preziosi suggerimenti per il fine settimana. Ad accompagnare Bianca Guaccero la padrona di casa i volti di questa ottava edizione. Mentre Carla Gozzi tratterà il cambio look proponendo magari qualche dritta sull’outfit da indossare il sabato sera o la domenica, il simpaticissimo Gianpaolo Gambi sarà protagonista di rubriche e tutorial ambientati nelle varie ‘stanze’ presenti nello studio.

Casa Detto Fatto: ospiti attesi

Se dal lunedì al venerdì è confermatissima su Rai Due la versione classica di Detto Fatto, dal 7 marzo Bianca Guaccero condurrà Casa Detto Fatto la mattina. Il factual show sarà opportunamente rivisto rispetto alla messa in onda dei giorni feriali.

Oltre ai già citati Gozzi e Gambi, irromperà Jonathan Kashanian che commenterà gli ultimi fatti e pettegolezzi. L’ex vincitore del Grande Fratello è già una colonna portante della trasmissione, protagonista della caratteristica top 10 dove, in compagnia di Bianca Guaccero, lancia numerosi scoop sulle celebrità.

Largo poi ai piatti tipici: un team di chef proporrà, infatti, le ricette delle specialità regionali. E poi l’astrologo Mauro Perfetti terrà da sabato 7 marzo un oroscopo atipico, ovvero le previsioni musicali sui segni dello zodiaco, una sorta di hit parade delle stelle.

Di conseguenza Perfetti aumenterà il proprio spazio nel programma? Attualmente è impossibile saperlo, certamente garantirà il suo prezioso contributo nella mansarda di Casa Detto Fatto.

Bianca Guaccero: la Rai ci investe

Si arricchisce così il già fitto calendario di impegni per la Guaccero, una splendida notizia che farà felici i numerosi ammiratori, conquistati dalla simpatia, preparazione e sensibilità della bella bitontina.

Settimane fa erano uscite le voci di un possibile addio alla Rai della 39enne, in procinto di trasferirsi su TV8, con uno show mattutino la prossima stagione. Uno show mattutino effettivamente lo avrà, ma subito e soprattutto in Rai. Un modo per i dirigenti di rinnovarle fiducia?