Uomini e Donne, anticipazioni 24 febbraio: volano parolacce tra Giovanna e Sara

Primo appuntamento del Trono classico di U&D

Dopo il week end, oggi pomeriggio alle 14:45 su Canale 5 va in onda il primo appuntamento del Trono classico di Uomini e Donne. Nella puntata odierna i telespettatori avranno modo di vedere la registrazione effettuata il 31 gennaio 2020.

Le anticipazioni diffuse su internet da Il Vicolo delle News, rivelano che ci sarà una forte discussione nello studio 6 dell’Elios in Roma. La tronista Sara e la new entry Giovanna Abate si contenderanno un corteggiatore, ossia Sonny Di Meo.

Ma cosa accadrà oggi pomeriggio? La nuova arrivata ha deciso di fare un’uscita col 28enne facendogli degli apprezzamenti intimi. Quindi Sara non è uscita con lui perché non si fida per niente. Al termine del video la Amira accuserà la rivale di essere solo “una gatta morta”, quindi chiuderà con Sonny.

Spoiler Trono classico: Sara critica Giovanna

Le anticipazioni del Trono classico di Uomini e Donne, dicono che Sara e Giovanna avranno un’accesa lite in studio. La Abate nella registrazione precedente ha realizzato un’esterna con uno dei corteggiatori la Amira. Il ragazzo in questione è Sonny Di Meo che ha accolto la giovane in sella alla sua Vespa girando per Roma.

La tronista e il corteggiatore si sono scambiati dei complimenti reciproci. Durante il lungo dialogo la giovane gli ha fatto un apprezzamento un po’ colorito: “Mi fai sangue”. Mentre il lombardo ha paragonato il lato B di Giovanna con quello della nota attrice hollywoodiana Uma Thurman. In studio Sara criticherà la rivale in amore per il suo primo approccio con Sonny.

Uomini e Donne: Giovanna e Sara hanno una discussione

Gli spoiler dell’appuntamento odierno del Trono classico di Uomini e Donne, rivelano che le due troniste avranno un’altra accesa discussione dopo aver visionato l’esterna con Alessandro. Il ragazzo è uscito sia con Sara che con Giovanna. Quest’ultima farà delle critiche alla rivale in amore per essersi alzata quando il corteggiatore è entrato in studio in occasione del primo appuntamento al buio.

La Amira, però, non si ritirerà indietro nel replicare dicendo che aveva visto Alessandro a Temptation Island e di aver chiesto alla redazione di Uomini e Donne di farlo venire alla trasmissione di Maria De Filippi. Il confronto andrà avanti con la Abate che criticherà la collega dicendo che si emoziona solamente per aver visto dei muscoli.