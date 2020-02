Oroscopo Paolo Fox 24 febbraio 2020: giornata storta per Cancro, premio per Leone

L’oroscopo di Paolo Fox del 24 febbraio è pronto a rivelare l’andamento della giornata d’inizio settimana. Per i nativi del Cancro è una giornata fatta di alti e bassi, invece, per le persone del segno Bilancia è agitata e piena di dubbi. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di lunedì per i 12 segni zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 24 febbraio 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – In questo periodo è difficile trovare la tranquillità perché vi piacciono le sfide, anche in amore, e naturalmente le competizioni richiedono sacrifici. Per quanto riguarda il lavoro, in primavera arriverà una soddisfazione.

Toro – Anche se avete accumulato tanti ritardi, ora potete recuperare. Chi ha un lavoro da qualche tempo, adesso può modificarlo a proprio vantaggio. Chi, invece, sta lavorando part-time, a breve potrà fare delle scelte importanti. Tutte queste novità potrebbero portare agitazione in amore.

Gemelli – Potreste avere un grande periodo ma, in parte, siete condizionati dalle persone che vi stanno attorno. I rapporti con i nativi del Leone, dello Scorpione e del Toro sono un po’ problematici. In campo lavorativo, c’è chi ha superato un problema e chi inizia a dare spazio a nuovi progetti.

Previsioni di lunedì 24 febbraio 2020 da Cancro a Vergine

Cancro – Per qualche giorno, l’oroscopo di Paolo Fox consiglia di fare attenzione al vostro umore ballerino. Quando tutto va storto, allontanate anche le persone amate. In questa giornata è importante capire che cosa desiderate davvero.

Leone – Qualcuno potrebbe aver ricevuto un premio, piccolo o grande che sia, dipende dalle circostanze, dall’attività, dall’età. Entro aprile potreste rinunciare a un incarico oppure potreste cambiare alcune cose nella vostra vita professionale. Sarà un periodo di grande rinascita o di trasformazione.

Vergine – Per coloro che vogliono ottenere grandi risultati, arrivano piccole ma importanti notizie. Molti di voi si sono tenuti in disparte dal lavoro, ma in breve tempo sarà possibile ricevere qualche succosa novità. Venere non è buona e nemmeno cattiva ma tornerà attiva il prossimo mese.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Nella vostra vita ci sono dubbi e anche un po’ di agitazione. Ci sono novità importanti in campo lavorativo, potreste concludere un ottimo accordo entro aprile. In amore dovete essere cauti, anche perché non siete convinti di alcune scelte da fare in coppia. È una situazione in cui, volente o nolente, dovete fare i conti con persone difficili da gestire.

Scorpione – Questa settimana parte in modo discreto. Coloro che hanno già un lavoro da qualche tempo possono pensare al futuro con grande lucidità. Per chi ha più visibilità, questo è un periodo troppo importante. Inoltre, potreste correre il rischio di vivere troppe ansie. Qualcuno festeggerà degli eventi in famiglia.

Sagittario – Venere è dalla vostra parte, spesso l’uomo delle stelle ha detto che avete un coraggio eccezionale. Chi si chiude in casa, non potrà mai ottenere qualcosa di buono. Per tale motivo, dovete reagire. Un incontro con una persona può dare molto, peccato che in questa settimana ci saranno momenti in cui vi sentirete persino incompresi.

L’oroscopo di Paolo Fox del 24 febbraio 2020 da Capricorno a Pesci

Capricorno – È una settimana importante, soprattutto per chi ha un’attività autonoma. Ogni giorno ci sarà una discussione, soprattutto per affermare le vostre qualità e capire che cosa portare avanti nel lavoro. In amore non avete tutte le risposte e probabilmente chi è reduce da una separazione, deve fare i conti con un forte stress.

Acquario – Attenzione alle questioni economiche. I più giovani potrebbero aver cambiato o interrotto un contratto oppure ci sarà un cambiamento entro primavera. Queste sono giornate di riflessione. Amore in recupero e possibilità di vivere emozioni.

Pesci – Avete così tante stelle importanti che è difficile non aver già registrato un evento. Se il vostro cuore soffre, molto probabilmente non avete il coraggio di rimettere in gioco l’amore. Chi si chiude in casa o chi pensa alle vecchie storie, commette uno sbaglio. Anche se c’è un cielo buono, non è detto che arrivi la fortuna.