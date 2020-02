Un Posto Al Sole anticipazioni 24-28 febbraio: Patrizio vittima di uno scherzo

Le anticipazioni di Un Posto Al Sole riportano interessanti novità. Andrea e Arianna partono per l’Africa, lasciando l’organizzazione del Vulcano scoperta. Dopo l’incontro con Alberto, Clara prende una drastica decisione. Patrizio è vittima di uno scherzo inaspettato, mentre Serena è combattuta tra Leonardo e Filippo. Chi sceglierà? Ecco gli spoiler delle puntate della soap napoletana in onda su Rai 3 da lunedì 24 a venerdì 28 febbraio.

Anticipazioni Un Posto Al Sole: Arianna e Andrea partono per l’Africa

Marina è ancora sconvolta per l’incontro con Rosato, ma per fortuna può contare sul sostegno di Roberto. Arianna e Andrea partono per il Madagascar, per andare a prendere il bambino che hanno adottato. L’assenza di Arianna porta qualche difficoltà nella gestione del Caffè Vulcano e rende scontenta più di una persona.

Alberto si diverte a gettare nuovo fango sulla signora Giordano, mentre Fabrizio, turbato dall’angoscia della sua ex compagna, compie un gesto inaspettato. Complici di una serie di sfortunate coincidenze, Leonardo conquista altri punti con Serena, mentre Filippo continua a perderne. Il Carnevale si avvicina e Patrizio diventa oggetto di uno scherzo inaspettato ma gradito.

Serena si chiude in se stessa

Le anticipazioni delle puntate di ‘Un Posto Al Sole’ rivelano che le incomprensioni tra Filippo e Serena aumentano sempre di più. Naturalmente, Leonardo approfitta della tensione tra loro per sedurla. Nel frattempo, Patrizio sospetta che un noto critico gastronomico sia venuto al Caffè Vulcano per recensire la sua cucina. Per fortuna, il team del Vulcano non delude le aspettative del critico.

Clara, dopo aver visto la reazione di Alberto alla sua gravidanza, decide di abortire. Giulia e Angela tentano in tutti i modi di farle cambiare idea. Nel frattempo, Roberto capisce il vero motivo per cui Marina ha piantato in asso Fabrizio. Serena si chiude in se stessa per capire i suoi veri sentimenti.

Guido, insieme a Niko e Renato, inizia a svuotare la sua cantina. La pulizia, però, gli riserva una gradita sorpresa. Alberto si trova in una brutta situazione economica, mentre Clara va in ospedale per interrompere la sua gravidanza. Infine, Marina è combattuta tra il consiglio di Roberto di lasciare le cose come stanno e i sentimenti che nutre ancora per Fabrizio.