Tempesta D’Amore anticipazioni dal 24 febbraio al 1° marzo: Annabelle vuole avvelenare Christoph

Le anticipazioni di Tempesta D’Amore annunciano grandi svolte e scene da cardiopalma. Valentina ha paura di finire in prigione e così decide di fuggire da casa. Annabelle tenta di avvelenare Christoph, ma qualcuno rovina il suo malvagio piano. Nel dettaglio, gli spoiler delle puntate dell’amatissima soap bavarese in onda su Rete 4 da lunedì 24 a domenica 1° marzo.

Anticipazioni Tempesta D’Amore: la paura di Valentina

Valentina inizia a ricordare ciò che è successo quella notte dell’incidente e racconta tutto ad Eva. Sapendo di essere stata lei a investire Christoph, la giovane ragazza pensa di costituirsi per salvare il padre Robert, ma la paura la blocca.

Christoph supera brillantemente l’intervento e, come dicono i medici, presto potrà tornare come prima. Se Denise è al settimo cielo, Annabelle è già pronta a mettere in atto un nuovo piano per eliminare il signor Saalfeld. L’idea di essere rinchiusa dietro le sbarre impaurisce Valentina, la quale scappa e si rifugia in una baita ma viene sorpresa da Franzi. Quest’ultima riesce a convincere la ragazzina a costituirsi.

Il nuovo piano di Annabelle

Le anticipazioni delle puntate di ‘Tempesta D’Amore’ in programma fino al 1° marzo, rivelano che Valentina ascolta il consiglio di Franzi e si costituisce. Meyser arresta la figlia di Robert e la porta in carcere. Nel frattempo, Annabelle cerca disperatamente un particolare farmaco destinato a Christoph, ancora convalescente. Il piano della perfida ragazza, infatti, è quello di avvelenarlo.

Il piano di Annabelle di iniettare un farmaco letale nella flebo di Christoph fallisce per un soffio. Proprio in quel momento, il signor Saalfeld si sveglia ed è perfettamente cosciente. Purtroppo, né Denise né le persone che gli stanno accanto si sono accorti che il paziente è perfettamente cosciente. Intanto, Valentina si mostra molto preoccupata, poiché teme il peggio.

Le condizioni di Christoph fanno preoccupare molto Denise che, da quando non rivolge più una parola a Joshua, si sente molto fragile. Annabelle approfitta della situazione per incolparla di aver fatto operare il padre senza avere il suo consenso.

Christoph è perfettamente cosciente ma per il momento riesce a comunicare con qualcuno muovendo le palpebre. Annabelle chiede al signor Saalfeld di perdonarla e lui, consapevole della sua pericolosità, finge di rassicurarla. Robert, intanto, si mostra sempre più preoccupato per le sorti della figlia Valentina.