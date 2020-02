Beautiful anticipazioni dal 25 febbraio al 1° marzo: Hope vuole lasciare Liam

Le anticipazioni di Beautiful garantiscono scene strappalacrime e piene di suspense. Hope vuole che Liam si rimetta con Steffy per il bene delle bambine.

Katie soffre tantissimo per la decisione di Thorne, mentre Zoe ha difficoltà a mantenere il segreto di Reese. Nel dettaglio, gli spoiler della popolare soap oltreoceano in onda da martedì 25 febbraio a domenica 1° marzo su Canale 5.

Anticipazioni Beautiful: la decisione di Hope spiazza Liam

Hope è sempre più convinta che Liam debba costruire una famiglia con Steffy e le piccole Kelly e Phoebe. Quando comunica la sua decisione alla sorellastra, la Forrester resta di stucco e ne parla con il nonno Eric. Anche Liam è confuso dalla situazione che si è venuta a creare e chiede un consiglio al padre Will.

Hope tenta di convincere suo marito a tornare a vivere con Steffy e le sue bambine. Per la giovane Logan, questa è l’unica cosa sensata. Nel frattempo, Wyatt e Sally comunicano a Eric che presto lasceranno la Forrester Creations per andare a lavorare alla Spencer Publication. Ricordiamo che Bill aveva promesso al figlio che avrebbe fatto risorgere la Spectra Fashions. Più tardi, i due giovani innamorati salutano tutti i dipendenti della rinomata casa di moda.

Katie pensa a Thorne

Le anticipazioni delle puntate di Beautiful in programma fino al 1° marzo, rivelano che Hope è sul punto di lasciare il marito Liam. Quando la giovane Logan prende in braccio la piccola Phoebe, i ricordi della figlia che ha appena perso sembrano opprimerla. La sua reazione lascia perplessi sia Steffy e sia Liam. Katie soffre moltissimo per la fine della sua storia con Thorne. Quest’ultimo, dopo il divorzio, è tornato a vivere in Europa.

Hope dice a Steffy di essere disponibile a fare da babysitter alle bambine. La figlia di Ridge è molto sorpresa dalla richiesta della sorellastra, ma vedendo quanto Hope è affezionata a Kelly e Phoebe, decide di accettare. Zoe, conoscendo la verità sulla piccola Beth, ha difficoltà a lavorare alla Forrester Creations.

È consapevole che il padre ha scambiato le culle solo per pagare un grosso debito di gioco e per evitare che dei criminali la uccidessero. Per tale motivo, la modella ha deciso di mantenere il segreto.