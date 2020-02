Il Segreto anticipazioni dal 25 febbraio al 1° marzo: padre Berengario dubita di Esther

Le anticipazioni de Il Segreto annunciano clamorosi colpi di scena. L’infermiera Vilches tenta di uccidere Maria, ma qualcuno ferma le sue intenzioni. Padre Anselmo mette in guardia don Berengario su Esther.

Secondo il primo, la ragazza è una truffatrice. Fernando porta avanti la sua vendetta. Nel dettaglio, gli spoiler delle puntate della popolare soap iberica in onda su Canale 5 da martedì 25 febbraio a domenica 1° marzo.

Anticipazioni Il Segreto: don Anselmo non crede a Esther

Maria scopre finalmente il segreto sconvolgente dell’infermiera Vilches, ma la donna non sa ancora di essere in pericolo di vita. Nel frattempo, Fernando continua a portare avanti il suo malefico piano per radere al suolo la cittadina. La trappola che Severo e Carmelo hanno realizzato contro Fernando sembra funzionare alla grande.

Nel frattempo, donna Francisca, don Berengario e padre Anselmo tentano di convincere il sottosegretario Garcia-Morales a non distruggere la cittadina di Puente Viejo. Don Anselmo parla con padre Berengario e cerca di metterlo in guardia su Esther.

Secondo il primo, la donna mente sulla sua identità e che la storia dei debiti è una montatura per prosciugare il conto della sua famiglia. Padre Berengario fatica a credere che sia tutta una truffa, anche se inizia ad avere i primi dubbi, soprattutto sulla vera età della ragazza.

Fernando commette un omicidio

Le anticipazioni delle puntate de ‘Il Segreto’ in programma fino al 28 febbraio, rivelano che Anacleto pubblica un articolo contro il sottosegretario. Quest’ultimo non la prende per niente bene e promette di vendicarsi di lui. Dopo aver scoperto di essere stata drogata, l’infermiera Vilches lega Maria al letto e la minaccia con un coltello anatomico.

La madre di Esther arriva a sorpresa a Puente Viejo. Questo significa che la ragazza ha raccontato una grossa bugia a don Berengario solo per avere i suoi soldi. Per paura che don Berengario veda sua madre in giro per il paese, Esther la esorta a lasciare subito Puente Viejo.

L’infermiera Vilcher è sempre più convinta della pericolosità di Maria, tanto da cercare di ucciderla. Fernando non apprezza l’iniziativa della sua amante e sfoga tutta la rabbia su di lei. Per paura che l’infermiera Vilcher rovini i suoi piani, lo spietato Mesia decide di ucciderla e di far sparire le sue tracce da Puente Viejo.