Nina Moric non si presenta a Live, la reazione della D’Urso

Che Nina Moric non si sarebbe presentata all’annunciato confronto definitivo a Live: Non è la D’Urso con l’ex compagno Luigi Favoloso era già nell’aria. Diverse ore prima della messa in onda della trasmissione, infatti, la stessa Nina Moric pubblicava dei post sui social asserendo le ragioni che l’avrebbero spinta a non presentarsi. Ma quale sarà stata, in diretta, la reazione di Barbara D’Urso a quest’assenza?

Nina Moric assente, Barbara D’Urso reagisce

Quella di ieri sera è stata sicuramente una puntata particolare di Live: Non è la D’Urso. Come accaduto anche a Le Iene e come accadrà, anche, a diversi programmi TV trasmessi dalla Lombardia, la messa in onda è avvenuta senza pubblico in studio. La causa è da riscontrare nell’emergenza Coronavirus che ha obbligato il governatore lombardo ad emanare una serie di divieti per salvaguardare l’incolumità pubblica.

Già, dunque, l’atmosfera era davvero surreale. Ci mancava solo che uno degli ospiti più attesi della serata, che la stessa D’Urso aveva confermato più volte, non si presentasse in puntata. Si tratta di Nina Moric che ha preferito disertare il programma dando letteralmente buca alla povera D’Urso, già spiazzata da una serata strana.

Ad inizio puntata entrano in studio Luigi Favoloso accompagnato dal padre e dalla madre Loredana. Difronte a loro avrebbe dovuto sedersi Nina Moric sostenuta da Alessandra Mussolini e Gianluigi Nuzzi. Peccato che, all’atto pratico, si siano presentati solo questi ultimi lasciando vuota la poltrona della Moric.

Immancabile la reazione della D’Urso che ha ravvisato nel comportamento della modella una grossa mancanza. “Nina non sa nemmeno cosa sia il rispetto” ha tuonato per poi andare avanti con l’acceso confronto tra i suoi ospiti.

Le motivazioni della Moric

Nina Moric ha spiegato che la sua assenza è dovuta al fatto che con l’ex Favoloso è in corso un processo. Certi fatti, dunque, andranno discussi da questo momento in avanti solo nelle aule del tribunale.

Ricordiamo che appena una settimana fa la stessa Moric si era sottoposta ad una discutibile macchina della verità e che proprio dalla D’Urso aveva annunciato per la prima volta le presunte violenze per cui ha denunciato l’ex.