Caos Uomini e Donne: Armando urla, Maria De Filippi lascia lo studio. Ida e Riccardo tornano insieme

Nuova registrazione del Trono over di U&D

Domenica pomeriggio si sono registrate le nuove puntate del Trono over di Uomini e Donne e, stando a quando riportato da Il Vicolo delle News i protagonisti sono stati ancora una volta Ida e Riccardo. Quest’ultimi sono tornati in studio per parlare del loro rapporto, alla fine hanno fatto pace ballando pure insieme. Ma quello che ha caratterizzato la registrazione è la forte lite tra Armando e Veronica.

Una discussione che non è piaciuta per niente alla padrona di casa che ha deciso di chiudere la puntata con un’ora di anticipo. In pratica Incarnato ha accusato la dama di avere una storia lontana dal dating show. Parole che non sono piaciute alla diretta interessata tanto che il clima è diventato teso. Il cavaliere si è scagliato contro di lei e gli opinionisti hanno preso le difese della donna.

Le accuse di Armando a Veronica

Dopo che Ida e Riccardo si sono rimessi insieme, al centro dello studio si è presentata Veronica che al momento si sta vedendo con Andrea. La dama ha detto che al suo fianco vuole un uomo vero e non un ragazzino. Ad un tratto, però, si è venuto a conoscenza che quest’ultimo ha un amico in comune con Incarnato. Ricordiamo che i due gia qualche tempo fa si erano frequentati.

Quindi il napoletano ha preso la palla al balzo per vomitarle addosso delle accuse e delle parole molto forti. Secondo lui Veronica starebbe intrattenendo una conoscenza con una persona al di fuori del dating show di Maria De Filippi sottolineando anche che l’uomo sarebbe addirittura impegnato.

Maria De Filippi lascia lo studio

Parole gravissime che hanno amareggiato molto Veronica. Naturalmente quest’ultima ha negato tutto trovando l’appoggio di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Mentre Andrea ha detto di aver sentito la stessa indiscrezione portata in studio da Armando. A quel punto la padrona di casa si è inserita nella discussione dicendo ad Incarnato di abbassare i toni e di smetterla.

Maria De Filippi si è lamentata del fatto che Incarnato umilia tutte le donne con cui si è visto. Lui ha provato in tutti i modi di dare la sue giustificazioni ma la conduttrice, visibilmente infastidita, non ha voluto sentire ragioni e si è alzata di scatto, invitato Tina a dare i saluti chiudendo la registrazione.