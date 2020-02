Morgan, duro attacco a Malgioglio “È un poveraccio..”

Nonostante la settantesima edizione del Festival di Sanremo si sia conclusa da oltre due settimane, si continua a parlarne. Tiene banco, in particolare, la lite tra Morgan e Bugo finita tra le pagine di tutti i giornali e negli studi di diverse trasmissioni TV.

Proprio ieri sera, durante una puntata di Live: Non è la D’Urso caratterizzata dalla totale assenza di pubblico, è intervenuto in studio Morgan. Spiazzanti le sue parole!

Le dure parole di Morgan contro Malgioglio

Durante Live: Non è la D’Urso, Morgan non ha certo risparmiato dure frecciatine nei confronti di Cristiano Malgioglio. Dopo aver visto il video che riprende l’intervento del cantautore siciliano, Morgan ha letteralmente sbottato. Quanto visto e sentito l’ha infuriato a tal punto che ha tuonato “Ha detto che i geni sono Mozart, è un discorso ignorante, Cristiano Malgioglio siccome un genio è Stockhausen devi dirmi un suo brano. Non andare su Google, però, ignorante. Sei un poveraccio“.

Parole dure che la D’urso ha ritenuto opportuno bloccare. È risaputo come Cristiano Malgioglio sia un suo grande amico. La donna ha detto “Ma che poveraccio. Ma dai, smettila”. Si attende, naturalmente, una replica da parte di Malgioglio che avrà da dire parecchio in merito.

Il precedente, Malgioglio da Chiambretti

A cosa si riferisce il video che ha fatto tanto infuriare Morgan contro Cristiano Malgioglio? Il riferimento è alla partecipazione dei giorni scorsi a CR4-La repubblica delle donne di Piero Chiambretti. In quell’occasione, Malgioglio si era infuocato contro uno degli ospiti che aveva definito Morgan un genio. Aveva detto “Morgan un genio? Ma stiamo scherzando! Finiamola di dirlo, i geni sono Mozart, Verdi, Beethoven, Freddy Mercury” per poi alzarsi ed abbandonare lo studio del programma.

Un’azione, questa, che non ha precedenti dato che Malgioglio non si è mai innervosito a tal punto da abbandonare i programmi televisivi in cui è stato ospite negli anni. Si sa, però, che il siciliano non le manda di certo a dire per cui è quasi scontata, come anticipato, una secca replica alle parole di Morgan che si è permesso di definirlo ignorante e poveraccio.