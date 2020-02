Oroscopo Branko 24 febbraio 2020: Gemelli preoccupati per la salute, Acquario in crisi

L’oroscopo di Branko del 24 febbraio annuncia novità davvero importanti per ogni segno zodiacale. I nativi dei Gemelli devono fare molta attenzione alle salute, mentre le persone del segno Vergine devono fare i conti con i quattro influssi contrari. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di lunedì per i 12 simboli zodiacali.

Branko oroscopo 24 febbraio 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – Luna nuova in Pesci informa che il vostro anno astrale sta per concludersi e vi invita a fare un esame di tutte le cose fatte finora. Si consiglia anche di mettere ordine in casa, con i figli. Incontri passionali il 26 e il 27 febbraio.

Toro – Siete tra i segni zodiacali meglio illuminati, sappiate vivere questi tra giorni con la Luna nuova in Pesci. Approfittate anche di queste stelle per sistemare le faccende di casa, famiglia di origine e i rapporti con i parenti.

Gemelli – Questa Luna nuova in Pesci disturba le collaborazioni, associazioni. Dovete fare particolarmente attenzione alla salute. Avete la tendenza di mangiare e bere troppo, è importante che dormiate a sufficienza. Molti di voi scopriranno che è bello abbracciare il proprio partner, dopo malintesi e dispetti reciproci.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Avete un particolare legame con la vostra Luna. In questo secondo giorno in Pesci, l’astro lunare è ancora meraviglioso per l’amore, gli affetti e la famiglia. Se avete delle questioni legali da sistemare, chiedete un consigli a un esperto.

Leone – Luna in Pesci vi dona poteri di chiaroveggenza, invece, Nettuno vi rende intuitivi ma anche emotivi. L’emotività potrebbe essere un problema se dovete parlare a molte persone. Calmatevi con una tisana, le erbe agiscono su di voi. In amore siete più gatti che leoni.

Vergine – In questa giornata avete quattro influssi contrari. L’opposizione di Mercurio si farà sentire prima nella salute e poi in famiglia, nelle collaborazioni. L’oroscopo di Branko vi ricorda che la situazione in generale naviga in acque agitate, quindi dovete mantenere la calma. In amore chiedete di più, mica dovete sempre risolvere tutto voi.

Previsioni di lunedì 24 febbraio 2020 da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Anche in questa giornata Luna nuova in Pesci agisce nel campo lavorativo. Si consiglia di prendere iniziative personali e in piena libertà, poiché le collaborazioni non sono tranquille. Possibili avventure d’amore.

Scorpione – Gettatevi nella mischia e lanciate la palla verso gli obiettivi nuovi o diversi da quelli fatti fino ad adesso. Solo in questo modo potete essere al passo con Urano, che vi provoca, ostacola ma vuole solo stimolarvi. Mai smettere di credere nei vostri sogni.

Sagittario – Anche in questa giornata la Luna nuova in Pesci s’interessa della famiglia. Non ci sono solo problemi o incomprensioni, ma c’è anche Venere nel settore della fortuna e dell’amore. L’unico neo è Mercurio che rende difficile il dialogo, disturba le corde vocali e stanca mani e piedi.

L’oroscopo di Branko del 24 febbraio 2020 da Capricorno a Pesci

Capricorno – Giornata ottima per le questioni scritte e finanziarie grazie a Giove in aspetto con Luna nuova in Pesci. Ritroverete la vostra capacità di comunicare, lo stile un po’ aggressivo e asciutto, che vi contraddistingue nel lavoro. Non tutto andrà in porto ma voi potete contare sulla possibilità di riuscita.

Acquario – In questa giornata dovete occuparvi delle questioni private, poiché questa settimana vi inserisce tra i segni zodiacali che riescono a ottenere risultati. Crisi generale in aumento. Urano vi mette alla prova, mentre Venere è dalla vostra parte.

Pesci – Avete fatto molti progressi nel lavoro e i riscontri economici sono buoni. In questa giornata dovete iniziare a occuparvi di progetti a lunga scadenza, che potrebbero dare frutti e gioie nel prossimo futuro. Luna splendida porta gioia tutta la settimana. L’amore c’è.