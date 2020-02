Vittorio Sgarbi, lite con Barbara D’Urso, “Vaffanc*lo..” (Video)

Quella di ieri 23 febbraio non è stata affatto una puntata semplice di Live: Non è la D’Urso. La trasmissione, infatti, è andata in onda in diretta senza pubblico in studio. Il motivo è l’emergenza Coronavirus che sta colpendo l’Italia. A parte questo, comunque, Vittorio Sgarbi ha contribuito non poco ad infuocare gli animi dando vita ad una furibonda lite con la padrona di casa.

Lo scontro tra Vittorio Sgarbi e Barbara D’Urso

L’occasione che ha dato il via al litigio tra Barbara D’Urso e Vittorio Sgarbi si è presentata nel momento in cui si è aperto lo spazio dedicato a La Pupa e il Secchione e viceversa, il reality di Italia Uno. Ad essere presa di mira dal critico d’arte è stata, in particolare, una pupa a cui l’uomo ha riservato parole davvero pesantissime.

La ragazza, secondo quanto asserito da Vittorio Sgarbi, sarebbe “raccomandata da Berlusconi” che gli avrebbe telefonato segnalandogli “una bella bionda”. Come fatto diverse volte anche su altre argomentazioni, la D’Urso ha preferito dissociarsi da queste dichiarazioni nonostante le stesse venissero fatte in una sua trasmissione.

Ma Sgarbi non si ferma e si scaglia anche contro di lei affermando come la stessa sia stata raccomandata da Berlusconi. Inutile dire che a quel punto i toni si sono molto accesi. La donna ha sbottato “Ma sai quanti calci nel cu*o che ti do, Vittorio Sgarbi? Finché si gioca, si gioca..”.

La replica di Sgarbi

Vittorio Sgarbi non si è certo tirato indietro e ha detto “Sei peggio della Mussolini, può un uomo raccomandare una donna porca putta*a? Mi ha detto che mi raccomandava una ragazza, saranno caz*i nostri o no? Vaffancul*, hai rotto il caz*o”.

Dinnanzi a questi toni, la D’Urso ha invitato Sgarbi ad uscire dallo studio. “Mi hai insultato, pensa alla tua vita inutile, non rompere i cogli*oni, capra incapace, non lascio niente perché sono ospite”.

“Lui qua non vince” ha concluso la D’Urso che, tra l’altro, non è nuova a litigi con Vittorio Sgarbi. L’ultimo si era verificato una decina di anni fa durante una puntata di Domenica Cinque. Qui il litigio di ieri sera.