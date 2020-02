Uomini e Donne, Ida e Riccardo: la verità sul loro rapporto nella nuova registrazione del trono over

Ida e Riccardo hanno attraversato un momento buio, ecco che cosa hanno raccontato nell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne

Uomini e Donne: Ida e Riccardo ai ferri corti?

Nelle ultime settimane è stato chiaro l’ennesimo allontanamento della coppia formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Si sono conosciuti a Uomini e Donne due anni fa e il loro percorso è stato davvero tormentato. Dopo una relazione di qualche mese si sono messi alla prova a Temptation Island.

Nonostante le difficoltà e i malintesi, alla fine del programma condotto da Filippo Bisciglia, hanno voluto scambiarsi promesse d’amore importanti. Ida e Riccardo volevano sposarsi e costruire una famiglia, ma poi lui l’ha lasciata, esasperato dalle continue liti.

Tornati a Uomini e Donne da single, lui ha avute altre avventure, lei stava provando a ricominciare, e poi tra loro è scoppiato di nuovo il sentimento. Lui, vedendo lei paurosa e titubante, ha deciso di chiederla in sposa.

Tuttavia, nelle ultime settimane c’è stato un allontanamento. Ida si è presentata a Uomini e Donne per la sfilata e quando le è stata fatta la domanda su Riccardo è scoppiata a piangere. Lui ha cancellato tutte le foto di coppia da Instagram. Ma che cosa è successo? L’hanno spiegato proprio loro in una registrazione del trono over.

Ida e Riccardo ospiti in studio: ecco che cosa è successo

Domenica 23 febbraio c’è stata una registrazione del trono over di Uomini e Donne. All’inizio della puntata Maria De Filippi ha fatto entrare Ida e Riccardo. Sono entrati dalla nota tenda blu laterale insieme. Quando si sono seduti ci sono state delle battute su Giovanni, un nuovo cavaliere, che era nel villaggio di Temptation Island con Ida.

La coppia ha iniziato a raccontare di aver passato un brutto periodo. Lei ha lamentato di nuovo il fatto che non si sente desiderata e lui ha detto di essere stato offeso pesantemente da lei.

Ad ogni modo adesso hanno trovato un punto di incontro e hanno superato la crisi. Ida ha anche detto “non lo amo, molto di più” e così c’è stato un ballo molto romantico durante il quale si sono baciati appassionatamente. Tutto risolto o solo rimandato alla prossima crisi? Che cosa ne pensate?