Uomini e Donne, anticipazioni: Maria De Filippi perde la pazienza con Armando Incarnato e lascia lo studio furiosa

La conduttrice ha perso la pazienza con Armando Incarnato e ha lasciato lo studio durante una registrazione. Ecco che cosa è successo

Uomini e Donne: la furia di Armando Incarnato

Armando fa parte del parterre maschile di Uomini e Donne da un paio d’anni. Tuttavia, non è stato sempre molto apprezzato dal pubblico e dai presenti in studio. Il motivo? Una volta che arriva al dunque con una ragazza o donna inizia ad aggredirla verbalmente e ad accusarla di falsità.

Questo è un comportamento che si ripete ogni volta sempre con le stesse modalità. Per questo Gianni Sperti e Tina Cipollari nutrono una forte antipatia verso di lui e ultimamente anche Maria De Filippi è apparsa piuttosto insofferente.

Domenica 24 febbraio c’è stata una nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne e Armando ha iniziato ad accanirsi ancora una volta contro Veronica. Quest’ultima si era seduta al centro per chiudere il rapporto con il corteggiatore che si era presentato in studio per lei. La dama lo ritiene troppo giovane e lui ha accettato di conoscere Valentina.

A quel punto, però, Armando ha iniziato ad urlare contro la dama con la quale ha avuto una relazione accusandola di avere rapporti intimi con una persona che lei definisce in pubblico come un amico. Non solo, ma il tutto verrebbe tenuto nascosto perché questo uomo è impegnato.

Chi ha assistito alla puntata ha riportato che è iniziata una discussione confusionaria piena di accuse e urla anche da parte degli opinionisti. Veronica è scoppiata a piangere stanca della cattiveria del napoletano.

Maria De Filippi perde la pazienza e lascia lo studio

Da quello che sta circolando in rete in queste ore sembra che ad un certo punto, in mezzo alle urla di Armando, Gianni Sperti abbia invitato Maria De Filippi ad intervenire perché riteneva che Armando avesse davvero superato il limite.

La conduttrice, da quanto viene riportato anche da Il Vicolo delle News, ha iniziato ad urlare contro il cavaliere per dirgli di smetterla di esagerare nei confronti delle donne. Da quando è lì tratta tutte allo stesso modo, con Veronica c’è stata una storia e l’ha ridotta in lacrime.

Armando ha iniziato a dare le sue giustificazioni ma Maria gli ha detto ancora una volta di smetterla. La conduttrice poi si è alzata e se ne è andata lasciando a Tina Cipollari il compito di salutare. Da quello che è emerso sembra che la registrazione dovesse continuare ancora per un’ora. Che cosa succederà nelle prossime registrazioni del trono over di Uomini e Donne?