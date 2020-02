Vittorio Sgarbi cotro Barbara D’Urso: “Capra, non hai mai fatto un ca… nella vita” lei lo caccia (VIDEO)

Ieri, domenica 23 febbraio, è andata in onda una nuova puntata di Live non è la D’Urso. Si è trattato di un appuntamento un po’ particolare dato che la diretta è avvenuta senza pubblico in studio, a causa delle misure preventive della Regione Lombardia contro il Coronavirus. Ad ogni modo, gli animi si sono comunque accesi a seguito di una lite tra Vittorio Sgarbi e Barbara D’Urso.

L’ospite è stato chiamato in causa per commentare il programma La Pupa e Il Secchione. A quanto pare, però, nel bel mezzo del dibattito, si è lasciato scappare qualcosa di troppo che ha innervosito la padrona di casa. Pertanto, la donna lo ha esortato a calmarsi, ma la situazione è degenerata e il giornalista è stato cacciato dallo studio.

Le accuse di Vittorio Sgarbi

La puntata di ieri del programma domenicale di Barbara D’Urso è stato infiammato dalla furibonda lite tra la conduttrice e Vittorio Sgarbi. Quest’ultimo è sempre stato un uomo incline al dibattito, ad ogni modo, non era mai capitato che sfogasse la sua ira contro la presentatrice. Ieri, però, quando la donna lo ha invitato a mostrare un po’ di rispetto e contegno in più, il giornalista ha perso le staffe.

Vittorio ha incominciato ad accusare la D’Urso di essere una donna ignorante, una capra, e di non aver mai fatto nulla nella vita. Proprio per tale ragione, le ha animatamente chiesto di tornare a pensare alla sua vita inutile e a non rompergli le scatole. I presenti in studio sono rimasti chiaramente basiti, specie Francesca Cipriani è sembrata terrorizzata da quanto stesse accadendo.

Barbara D’Urso caccia l’ospite dallo studio durante la lite

In ogni caso, dopo la sfuriata di Vittorio Sgarbi, Barbara D’Urso gli ha chiesto di abbandonare lo studio di Live. Il protagonista dello scontro, però, non ne ha voluto sapere ed ha addirittura detto che non avrebbe mai assecondato la sua richiesta in quanto fosse un ospite. Per tale ragione, ha detto che lo studio l’avrebbe dovuto lasciare la conduttrice.

A quel punto, Barbara, a metà tra la rabbia e lo stupore, ha nuovamente chiesto a Sgarbi di andare via, in caso contrario, avrebbe dovuto chiederle subito scusa in diretta. Clicca qui per il video completo della lite.