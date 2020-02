Uomini e Donne, anticipazioni: tutti i dettagli della registrazione del trono over di domenica 23 febbraio 2020

Ospiti Ida e Riccardo, nuove conoscenze iniziate e interrotte, la furia di Maria De Filippi verso Armando Incarnato. Ecco i dettagli della registrazione del trono over

Uomini e Donne, anticipazioni: ospiti in studio Ida e Riccardo

Domenica 23 febbraio si è svolta una nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne. A inizio puntata, come riferisce il sito di gossip Il Vicolo delle News, sono entrati in studio Ida e Riccardo. Come saprete, la coppia aveva dato segnali negativi negli ultimi tempi. Infatti, Ida, tornata nel programma per una sfilata aveva iniziato a piangere quando le avevano chiesto di Riccardo e lui ha tolto tutte le loro foto dai social.

Ebbene, la coppia ha detto di aver passato un brutto periodo. Ida continua a non sentirsi desiderata da Riccardo, mentre lui ha riferito di essere stato offeso pesantemente da lei. Tuttavia, hanno trovato un punto d’incontro e hanno superato il momento di crisi. Dopo il confronto al centro dello studio, hanno ballato baciandosi appassionatamente.

Le anticipazioni della puntata

Ovviamente non poteva mancare il consueto scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. In studio sono entrati quattro ex corteggiatori della dama di Torino e l’opinionista voleva sapere che cosa ci fosse stato nella loro frequentazione, se solo un bacio o altro.

Valentina si è seduta al centro dello studio raccontando com’è andata con i due corteggiatori che si sono presentati nella registrazione precedente per lei. Non è andata bene con entrambi, ma la dama ha detto di voler conoscere Andrea, il corteggiatore di Veronica (che ha accettato di conoscerla).

Si è passato poi a Marcello e Anna Maria. La coppia è stata molto criticata e Gianni Sperti ha chiesto che lavoro facesse la dama, ma lei, dopo insistenze, l’ha detto solo nell’orecchio della conduttrice. In studio è arrivata una nuova pretendente per Jean Pierre che l’ha accettata molto volentieri.

Scontro tra Maria De Filippi e Armando Incarnato

Quando Veronica si è seduta la centro dello studio per interrompere la sua conoscenza con Andrea, Armando Incarnato ha iniziato a urlarle contro. Pare che il napoletano l’abbia accusata di avere una relazione al di fuori con un uomo impegnato.

Sono iniziate urla anche con gli opinionisti. Veronica è scoppiata a piangere e a quel punto Gianni Sperti ha chiesto l’intervento di Maria De Filippi. La conduttrice si è scagliata contro Armando furiosa, invitandolo a smetterla di trattare così le donne che frequenta, di ridurle ogni volta in lacrime.

Armando ha provato a dire qualcosa, ma Maria gli ha ripetuto di smetterla e se ne è andata dallo studio. Pare che la registrazione non fosse affatto finita, ma il pubblico è stato invitato a lasciare lo studio.