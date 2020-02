Nina Moric sbugiarda Barbara D’Urso, l’ospitata a Live era finta: “Usa il mio nome” (FOTO)

Nella prima parte di Live, non è la D’Urso, la conduttrice ha affrontato l’argomento inerente Nina Moric. In studio sono entrati due schieramenti; uno formato da Luigi Favoloso, sua madre e suo padre, l’altro, invece, sarebbe dovuto essere costituito dalla modella e da due suoi sostenitori.

Ad ogni modo, la protagonista non è entrata in studio, lasciando tutti basiti. La conduttrice ha asserito che la donna si fosse tirata indietro all’ultimo, ma la verità sembrerebbe un’altra.

La versione dei fatti di Barbara D’Urso

Dopo il mancato ingresso in studio di Nina Moric, Barbara D’Urso si è scagliata contro di lei dicendole di essere poco rispettosa in quanto avrebbe disertato la puntata senza un preavviso. Fino all’ultimo momento, dunque, la modella croata avrebbe fatto credere alla produzione del programma di essere disposta a confrontarsi in un faccia a faccia con la persona che ha denunciato per violenze fisiche e psicologiche. Subito dopo questo annuncio, però, è arrivata la risposta della Moric.

Quest’ultima, attraverso il suo profilo Instagram, ha raccontato una versione dei fatti completamente diversa da quella andata in onda. Nel caso specifico, infatti, ha svelato di non aver mai detto che sarebbe andata a Live. Inoltre, la donna ha aggiunto che, per legge, non si sarebbe potuta cimentare in uno scontro diretto con la parte accusata. Proprio per questo motivo, Nina ne ha approfittato per scagliarsi contro la padrona di casa.

La replica di Nina Moric su Instagram

L’ex compagna di Luigi Favoloso, infatti, ha spiegato di non capire per quale ragione Lady Cologno avesse raccontato in diretta quella fake nwes. Secondo il punto di vista di Nina Moric, Barbara D’Urso userebbe il suo nome solo per fare ascolti. Le accuse sono state davvero molto forti, ma gli utenti di Instagram non sono sembrati molto d’accordo con la versione dei fatti della modella.

Dal canto suo, invece, la presentatrice ha asserito, più di una volta durante la diretta, di non avere certamente bisogno della Moric per poter andare avanti nelle sue trasmissioni. Anche senza di lei, infatti, riesce ad andare avanti e a conquistare i telespettatori. La questione, però, resta ancora aperta, chi delle due ha mentito?