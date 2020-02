GF VIP, Clizia Incorvaia squalificata? Tele voto annullato, intervengono i Carabinieri (VIDEO)

Nelle ultime ore, all’interno della casa del GF VIP sono accaduti degli episodi incresciosi, che potrebbero portare Clizia Incorvaia ad essere squalificata. Stando a quanto emerso dalle riprese, l’ex di Francesco Sarcina ha accusato Andrea Denver di essere un pentito, un Buscetta.

Considerando la serietà del tema, molti telespettatori hanno chiesto la sua eliminazione immediata. Ad intervenire sulla vicenda è stata anche l’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione Carsoli che, attraverso un tweet, ha manifestato tutto il suo dissenso in merito alla vicenda.

La decisione del GF VIP dopo la sfuriata di Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia rischia di essere squalificata dalla casa del GF VIP a seguito della lite con Andrea Denver. La donna è rimasta molto male della sua nomination e lo ha accusato dicendogli di essere un pentito.

Il modello, in realtà, ha fatto il suo nome credendo che nessun altro la nominasse, ma non è stato affatto così. Per questa ragione, Clizia lo ha accusato di aver “ucciso un fratello”. Ad ogni modo, i temi toccati sono stati alquanto forti, al punto che la produzione ha richiamato all’ordine la concorrente, ma non solo.

Il reality show, alcune ore fa, ha mandato in casa un comunicato ufficiale all’interno del quale è sancito l’annullamento del tele voto. Questa sera, dunque, scopriremo il motivo di tale decisone, tuttavia, quasi certamente si tratta di una manovra adoperata per espellere la concorrente. (Clicca qui per il video)

Il web chiede che sia squalificata

La questione è divenuta così grave al punto che sono state molte le persone che sono intervenute sulla vicenda. Adriana Volpe, ad esempio, ha accusato la sua coinquilina di aver superato il limite andando a toccare tasti troppo delicati e seri. Il popolo di Twitter, invece, si è scagliato contro di lei accusandola di essere stata poco rispettosa delle reali vittime di mafia. Anche l’Associazione dei Carabinieri è intervenuta mettendo in evidenza il poco tatto e la scarsa delicatezza manifestata dalla protagonista.

Insomma, tutti sembrano essere d’accordo sul fatto che Clizia Incorvaia meriti di essere squalificata dalla casa del GF VIP. Ad ogni modo, lei ha “studiato” con Zequila un piano per giustificare le sue parole, ma il pubblico e la produzione non si lasceranno abbindolare facilmente.