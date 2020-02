‘Sei molto rotonda…’: Jasmine Carrisi criticata sul suo peso, accuse alla figlia di Al Bano e Loredana Lecciso [FOTO]

La primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso ospite a Vieni da me

La settimana scorsa Jasmine Carrisi è stata ospite a Vieni da me, il rotocalco di Rai Uno condotto da Caterina Balivo. La primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso ha parlato della sua adolescenza, l’amore e soprattutto la famiglia. In pratica la 18enne ha detto che il più severo in casa è il cantautore di Cellino San Marco mentre la madre è troppo impicciona.

Parlando dei fratelli, la ragazza ha detto che va molto d’accordo con Bido, ovvero Albano Junior e la sorellastra maggiore Cristel. Forse presa dalla nostalgia, nelle ultime ore Jasmine ha postato qualche sua foto da piccola scatenando vari pareri.

La sorella maggiore Brigitta ‘critica’ Jasmine

Qualche ora fa Jasmine Carrisi ha condiviso qualche scatto sul suo profilo Instagram che la mostrano in compagnia dei suoi genitori, ovvero Al Bano e Loredana Lecciso. Foto che risalgono a diversi anni fa, infatti lei lì è molto piccola e paffutella. E proprio la forma fisica della Carrisi Junior che è stato oggetto di discussione con la sorella maggiore Brigitta Cazzato.

Ovviamente il loro botta e risposta è ironico e non c’è nulla di offensivo. Nello specifico la primogenita della Lecciso le ha scritto che era rotonda, molto rotonda. Jasmine non ha tardato a replicare attraverso un emoction a forma di maialino. Al post hanno scritto il proprio parere anche la madre Loredana e Giovanni Ciacci. (Continua dopo il post)

Jasmine Carrisi si è fidanzata di nuovo?

E a proposito di social network, la settimana scorsa Jasmine Carrisi ha posto una foto molto tenera sul suo account personale Instagram. Nello specifico si vede la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso abbracciata ad un suo coetaneo.

Tutto farebbe pensare che il ragazzo in questione fosse il suo nuovo fidanzatino. Infatti tra i vari commenti apparsi sotto il pst si leggono frasi come: “State bene insieme”; “Auguri”. C’è da dire che la 18enne al fianco della foto ha messo un cuoricino.