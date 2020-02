Ricky Tognazzi, tweet al veleno contro Mara Venier (Foto)

Quella di ieri è stata una domenica certamente molto nervosa per la televisione italiana. Dopo la scelta, per alcuni programmi, della messa in onda senza pubblico a causa del Coronavirus, sono state le liti e le incomprensioni a prevalere.

Se, su Mediaset, ha tenuto banco la dura discussione tra la D’Urso e Vittorio Sgarbi, sulla Rai ha tenuto banco il malcontento di Ricky Tognazzi nei confronti di Mara Venier e di Domenica In. Cos’è successo?

Il perché del risentimento di Ricky Tognazzi

Sono arrivate durante la diretta di Domenica In le parole al vetriolo di Ricky Tognazzi rivolte tanto alla conduttrice Mara Venier che al programma Mara Venier. Cos’è accaduto per suscitare questa reazione? Tutto parte dalla mancata partecipazione, decisa all’ultimo minuto, di Francesco Arca alla trasmissione. Il suo intervento, infatti, sarebbe stato cancellato di proposito per lasciare spazio, invece, a Sanremo e ai suoi protagonisti.

Il marito di Simona Izzo ha chiarito in maniera inequivocabile il suo disappunto per il fatto che la sua fiction, La vita promessa, in onda nella serata di ieri, non abbia avuto alcuna promozione all’interno di Domenica In. Tale promozione era, tra l’altro, inserita in scaletta e prevedeva proprio l’intervista di Arca che avrebbe così potuto parlare dell’ultimo lavoro di Ricky Tognazzi.

Il post di Tognazzi contro Mara Venier

Le parole che Ricky Tognazzi ha rivolto a Mara Venier sono molto eloquenti. “Questo lo spazio che Domenica In e Mara venier hanno gentilmente concesso alla promo della fiction di Rai Uno La vita promessa, con Luisa Rainieri, che va in onda stasera, dopo aver cancellato Francesco Arca all’ultimo minuto per dare precedenza a Sanremo (che novità!). Grazie”. (Continua dopo la foto)

Il regista ha chiuso il tweet con l’hashtag #FuocoAmico che indica l’attacco da parte del nemico. Sarà proprio in questa concezione che Tognazzi l’ha utilizzato? Una cosa è certa: la promo è saltata ed il tweet ha generato non pochi commenti ironici (come ironicamente dispreggiativo è il tweet di Tognazzi). La padrona di casa di Domenica In replicherà a queste parole? Come giustificherà una scelta che, dal di fuori, pare non avere alcun senso? Si vedrà!