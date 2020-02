Trono over, bollenti dichiarazioni di Giorgio su Gemma: “A letto il sesso con lei…”

La storia d’amore tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti è irrimediabilmente finita da qualche anno, malgrado la volontà della dama, eppure, di questa relazione nata negli studi di Uomini e Donne si continua a parlare.

I due protagonisti del trono over, hanno appassionato ed incollato alla tv milioni di telespettatori, incuriositi ed affascinati da questo amore travolgente e poco ordinario.

Le dichiarazioni di Giorgio Manetti su Gemma Galgani

I due si sono detti addio per volontà del fiorentino, il quale, dopo mesi di frequentazione, ha deciso di mettere la parola fine alla conoscenza con la su Gems, così soprannominata. A spingerlo verso questa scelta un mancato sentimento.

Il gabbiano, come dichiarato, provava per lei solo una forte attrazione fisica, che non si è mai trasformata in qualcosa di più, nonostante i vari tentativi. Una decisione che ha gettato nello sconforto la bionda torinese, la quale si è ritrovata a dover fare fronte alla fine di una relazione su cui aveva puntato tanto, forse tutto.

Manetti però, non ha mai negato che nei confronti della sua dama ci fosse una fortissima attrazione fisica, e che le cose tra di loro, da un punto di vista sessuale andassero più che bene. Anzi, l’ha addirittura etichettata come una donna molto passionale a letto con la quale aveva una forte sintonia e un chimica decisamente appagante. “Facciamo l’amore come accade in tutte le coppie normali. Gem è una donna molto passionale”, ha dichiarato in un’interista di qualche anno fa.

Gemma al trono over, Giorgio vola altrove

Intanto le loro strade si sono completamente divise e i due si sono persi completamente di vista, anche se a volte ritornano entrambi sul passato. La Galgani anche in questa nuova edizione del trono over è una delle grandi protagoniste, capace di monopolizzare l’attenzione del pubblico con le sue storie d’amore travagliate e turbolente.

Giorgio ha invece preferito tirarsi fuori dal mondo dello spettacolo ed oggi vive una relazione con una nuova donna che ama molto, la bella Caterina. Una storia nata al di fuori degli studi Mediaset che l’ex cavaliere ha ufficializzato qualche anno fa subito dopo la rottura con la torinese.