Paolo Bonolis ‘umilia’ Giulia De Lellis ad Avanti un altro!: ““Diceva cose più intelligenti…”

Il successo di Avanti un altro!

Il game show Avanti un altro! continua a macinare successi d’ascolti. I timonieri Paolo Bonolis e Luca Laurenti intrattengono ogni giorno circa 4,5 milioni di telespettatori facendo trascorrere loro un’ora di sano divertimento e relax. E nello studio 1 del centro Elios di Roma ogni sera c’è un copione differente, infatti il quiz di Canale 5 non insolito nel suo genere.

Nella puntata in onda domenica sera la campionessa di turno è arrivata quasi alla vittoria finale, sfiorando di portarsi a casa una discreta somma, ovvero 30 mila euro. Durante l’appuntamento del week-end, però, il padrone di casa ha fatto una battutaccia su Giulia De Lellis, una delle influencer più importanti d’Italia.

La battuta di Paolo Bonolis su Giulia De Lellis

Leggendo una domanda ad un concorrente: “Il mondo è pieno di manzi, il mare è pieno di pesci e il cielo è pieno di uccelli”, Paolo Bonolis ha chiesto chi l’avesse scritto tra l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e Charles Bukowski. A quel punto il padrone di casa di Avanti un altro! ha ‘umiliato’ la fidanzata di Andrea Iannone dicendo: “Secondo me Bukowski diceva cose più intelligenti”.

Sicuramente anche il conduttore romano è a conoscenza del percorso fatto dall’influencer romana. Quest’ultima ha iniziato la sua escalation dal dating show Uomini e Donne, poi il Grande Fratello Vip per arrivare anche a scrivere un libro sulle corna. Tradimento ricevuto dal suo ex fidanzato Andrea Damante.

Ma sicuramente Bonolis sa pure dei vari strafalcioni e gaffe che la De Lellis ha fatto in questi anni in televisione. Quindi, sicuramente la sua battuta è stata dettata dalla consapevolezza che la De Lellis non è una cima in cultura.

Avanti un altro! sbarca in prima serata su Canale 5

Ma ritornando al game show Avanti un altro! possiamo confermarvi che a maggio andranno in onda delle puntate speciali. Infatti Paolo Bonolis e Luca Laurenti realizzeranno degli appuntamenti in prime time, si dice che siano quatrto, e si andranno a scontrare con Ballando con le Stelle di Milly Carlucci.