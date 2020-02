Serena Enardu e Pago insieme dopo il GF Vip: la foto pubblicata sui social dall’ex tronista

Dopo l’eliminazione di Pago, il cantautore e Serena Enardu hanno ritrovato un equilibrio. Ecco tutti i dettagli

GF Vip: Serena e Pago insieme dopo il reality

Abbiamo conosciuto la coppia formata da Pago e Serena Enardu nella seconda stagione di Temptation Island Vip condotta da Alessia Marcuzzi. Nel viaggio nei sentimenti la coppia ha attraversato un momento buio.

Dopo sette anni di relazione e convivenza, l’ex tronista era decisa a lasciare Pago perché non più felice. Inoltre, nel programma si è lasciata andare tra le braccia di Alessandro Graziani, con il quale ha anche trascorso un weekend. Per Pago la storia si poteva recuperare, per Serena no.

Tuttavia, dopo qualche mese, Serena si è pentita di quello che ha fatto e ha voluto provare a riconquistare Pago. Per farlo è diventata una concorrente del Grande Fratello Vip insieme a lui, ma il pubblico non l’ha mai accettata e dopo poche settimane ha lasciato il reality.

Ebbene, sembra che tutto questo sia servito alla coppia e che Pago e Serena abbiano ritrovato il loro amore e il loro equilibrio. Infatti, anche a seguito dell’eliminazione di Pago, la coppia è tornata a mostrarsi felice sui social.

Il post di Serena Enardu

Dopo l’eliminazione di Pago il pubblico ha continuato a chiedersi: che cosa succederà adesso tra lui e Serena? Il cantante aveva già ammesso che il loro rapporto aveva trovato la strada giusta per ricominciare.

Infatti, Serena, ha pubblicato un post su Instagram che non lascia dubbi. Nella foto ci sono lei e Pago a cena con i rispettivi figli: Tommaso, figlio di Serena, e Nicola, figlio di Pago e Miriana Trevisan. L’ex tronista ha scritto come didascalia a questa immagine un semplice “noi” con un cuore. (Continua dopo la foto)

Insomma, sembra chiaro che si sia chiarito tutto, anche dopo che Nicola, il figlio di Pago e Miriana Trevisan, si era offeso per non essere stato lui la sorpresa per il suo papà ed era un po’ ostile verso Serena.

Presto il matrimonio?

A sorpresa nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Serena Enardu ha detto chiaramente che le piacerebbe ricevere la proposta di matrimonio da Pago. Lei non ha mai creduto nel matrimonio, ma questa volta ci pensa in modo diverso. Il cantante ha sempre riso e sorvolato sull’argomento. Che cosa succederà? Alla fine di tutto questo decideranno davvero di convolare a nozze?