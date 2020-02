Andrea Montovoli Grande Fratello Vip 4 Lo sfogo: “Qui come il carcere”

Andrea Montovoli sembra sempre più convinto di voler lasciare la casa del Grande Fratello Vip 4, ecco per quali motivi.

Andrea Montovoli sembra sempre più convinto di voler lasciare la casa del Grande Fratello vip 4. Lui ha fatto una confessione agli amici all’interno della casa, ovvero a Patrick Ray Pugliese ed Adriana Volpe e ha detto che si sente molto triste in questo momento e vuole andare lontano da tutto quello che sta succedendo.

Comunque ha fatto un percorso, dice di aver trovato quello che cercava e non si sente pronto ad andare avanti perché alla fine non è interessato al montepremi, quanto piuttosto voleva trovare delle risposte per se stesso e le ha trovate. Ha detto che ha chiuso il cerchio con il suo passato di 17 anni fa riferendosi a quanto è stato in carcere ed aveva preso una brutta strada.

Quindi non ha assolutamente motivo di preoccuparsi oltre. Si sente un po’ come se fosse recluso e quando si trova in queste situazioni, si sente che gli manca l’aria e allora pensa di voler andare via.

Andrea Montovoli e la reazione dei suoi amici in casa

Nel momento di crisi Andrea Montovoli ha detto che per lui è molto difficile pensare di non avere la libertà di uscire dall’interno della propria casa. Questa sensazione l’aveva già avuta in passato e adesso lo fa soffrire pensare di doverlo fare di nuovo.

Adriana Volpe ha cercato di farlo calmare dicendo che lui la libertà l’ha già conquistata e quindi, non devo dimostrare più nulla quanto piuttosto deve cercare di restare sereno.

Sta facendo un’analisi introspettiva su se stesso per superare questo momento difficile e restare in casa. Allo stesso modo anche Patrick Ray Pugliese ha deciso di dirgli la sua in merito a queste sensazioni che sta vivendo.

Patrick Ray Pugliese cerca di calmare Andrea

Quando Andrea Montovoli ha parlato con i suoi amici all’interno della casa, subito ha trovato grande conforto. In particolare, Patrick Ray Pugliese gli ha detto di essergli molto vicino. Non vuole che lui se ne vada via, piuttosto è importante portare avanti il percorso che sta facendo e non chiudere questo racconto.

E’ importante, inoltre anche secondo Adriana Volpe fare in modo che non si lasci condizionare da quello che sente ora. Deve andare avanti con il suo percorso.

In queste ore quindi i suoi amici stanno cercando di convincerlo di non cadere in questi brutti pensieri. Andrea aveva espresso la sua volontà di abbandonare la casa all’inizio del mese, ma questa volta sembra che potrebbe esserne ancora più convinto.