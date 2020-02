Clizia Incorvaia GF Vip 2020 Insulti pesantissimi ad Andrea Denver, e ora?

Possibile squalifica in arrivo per Clizia Incorvaia, ecco per cosa è finita nel mirino del GF Vip

Nella casa del Grande Fratello vip c’è un altro dramma che sta per arrivare l’orizzonte. Infatti la decisione di Grande Fratello vip potrebbe essere quello di annullare il televoto in quanto forse una concorrente potrebbe essere squalificata molto presto.

Si tratta di Clizia Incorvaia che secondo Cristiano Malgioglio avrebbe detto delle frasi molto gravi. Infatti, ha fatto delle offese particolarmente forti nei confronti di Andrea Denver, tant’è che alcuni sponsor hanno preso la fuga. Salvo Veneziano, quando aveva detto delle parole particolarmente gravi nella trasmissione era stato subito eliminato.

Adesso, probabilmente potrebbe arrivare la squalifica per la donna perché ha detto cose molto difficili da digerire. Infatti, ha dato del “Buscetta” al povero Andrea Denver ed è una cosa che secondo alcuni dovrebbe essere punita in maniera severa. Buscetta era infatti un mafioso.

Clizia Incorvaia e l’accusa verso Andrea Denver

Clizia Incorvaia ha dato del Buscetta ad Andrea e questa cosa non è stata presa bene né all’interno, né all’esterno della casa. Cristiano Malgioglio tramite Twitter e si è scagliato contro di lei chiedendo la sua eliminazione. Questa bufera però non sembra destinata a finire qui. A parte il fatto che lei si trova in nomination in questo momento, potrebbe arrivare l’annullamento del televoto e alla fine anche l’esclusione.

Nelle ultime ore, Antonio Zequila ha detto di preparare la sua difesa dicendo di aver semplicemente citato una frase di un film Il traditore in merito al pentitismo di Buscetta. Invece, Mediaset potrebbe aver deciso di prendere immediatamente dei provvedimenti nei confronti della donna perché questa frase è inaccettabile.

La difesa dello staff dell’attrice

Il management di Clizia ha detto che, in merito a quello che è accaduto, nel Grande Fratello Vip, bisogna calmarsi tutti. Quello che ha detto Clizia Incorvaia, bisogna rendersi conto che le parole sono state fuori luogo e molto colorite punto però non si può neanche andare avanti con una condanna mediatica di tale tipo.

Questo perché alla fine la frase sicuramente non si riferiva al fatto che Andrea avesse a che fare con un’organizzazione o un’allusione all’organizzazione mafiosa in senso stretto. Non si tratta – secondo lo staff – che di un battibecco tra due concorrenti della casa.

Ma questo ovviamente però, avrà delle conseguenze. Gli agenti di Clizia hanno detto che non ci si può certamente accanire nei suoi confronti per una semplice frase, quando tra l’altro nel resto del mondo si stanno verificando non pochi problemi legati all’epidemia del coronavirus.