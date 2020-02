Al Bano e Romina, la famiglia si è riunita. La reazione di Loredana Lecciso

Al Bano e Romina di nuovo insieme

Continua il tira e molla per i due artisti. Questa volta, il settimanale Oggi, li ha beccati in esclusiva intenti in un pranzetto di coppia. Complice la figlia Romina Jr che ormai non li lascia mai soli.

Al Bano e Romina non sembrano proprio volersi dividere e questo non fa che riaccendere le speranze da parte dei fan. Se da un lato in molti credono che i due possano tornare insieme chissà cosa ne penserà Loredana Lecciso, viste le dichiarazioni rilasciate la scorsa settimana da Barbara D’Urso.

Pranzetto romantico per la famiglia Carrisi

Al Bano Carrisi e Romina Power sembrano davvero farlo apposta. Nonostante, più volte hanno affermato il non ritorno di fiamma, guardandoli insieme danno tutta un’altra impressione. Dalle immagini pubblicate dal settimanale Chi, i due si mostrano felici e sereni, concedendosi un pranzetto di coppia.

Un momento intimo per i due ex che arriva subito dopo le dichiarazioni di Loredano Lecciso. Con loro c’è anche la figlia Romina Jr, che non ha mai nascosto il desiderio che i suoi tornino un giorno a vivere insieme. A quanto pare, dunque, la coppia non si nasconde più anche se sa benissimo che ogni loro movimento è sempre sotto riflettori. Continua dopo le foto.

Quale sarà la reazione di Loredana Lecciso?

Ormai sono anni che Al Bano e Romina continuano a tenere acceso il gossip. Dopo la partecipazione a Sanremo 2020 dove hanno presentato il loro ultimo singolo ‘Cogli l’attimo’, l’ex coppia della felicità è ritornata sotto i riflettori. A far parlare di loro le immagine sopra postate che hanno scatenato il web. I due artisti passeggiano per le via della cittadina sanremese e si concedono qualche ora di relax prima di salire sul palco.

Intanto, in molti adesso aspettano una reazione di Loredana Lecciso che pochi giorni fa durante un’intervista ha lasciato intendere di essere ancora innamorata di Albano. Proprio nel salotto di Domenica live, la soubrette ha ammesso che tra lei e Carrisi c’è ancora tanta passione. Cosa dirà adesso, guardando queste foto?