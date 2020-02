Tira e molla a L’Eredità, Flavio Insinna costretta a salutarla: addio o arrivederci? [FOTO]

Benedetta perde il titolo a L’eredità: arriva un nuovo campione

Nuovo colpo di scena a L’Eredità, lo storico game show del preserale di Rai Uno condotto da Flavio Insinna e giunto alla sua 18esima stagione. Infatti la pluri-campionessa Benedetta di Modena che ha raggiunto il record di presenze (16) ha dovuto cedere il passo ad un altro protagonista.

Infatti, per la seconda volta il concorrente Luca Rossi da Montelupo Fiorentino, un comune in provincia di Firenze è riuscito a ottenere il titolo di campione. Nella puntata in onda domenica 23 febbraio 2020, i professore di francese è riuscito ad affrontare il gioco finale de La Ghigliottina. Come è andata a finire? (Continua dopo la foto)

Luca Rossi non riesce a vincere a La Ghigliottina

Il nuovo campione de L’Eredità Luca Rossi si è presentato al gioco finale con ben 190 mila euro. Purtroppo, però, come spesso accade, anche lui durante la scelta dei vocaboli, l’uomo è stato costretto a dimezzare quattro volte e alla fine ha giocato solo per 11.875 euro. A quel punto il professore ha cercato la parola che accomunava Esercito, Mettere, Freccia, Fantasia ed Edificio.

Alla fine la parola vincente era Ali, ma il neo campione non è riuscito a scriverla sul cartoncino a lui dato da Flavio Insinna. Comunque potrà riprovarci questa sera, lunedì 24 febbraio 2020 sempre se i suoi avversari glielo permetteranno. Infatti grazie al nuovo regolamento potrà di nuovo sottrarglielo Benedetta da Modena che in queste tre settimana ha dimostrato di essere molto preparata.

Gli ascolti tv del game show L’Eredità di ieri, domenica 23 febbraio 2020

Su Rai Uno L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.808.000 spettatori (19.2%) mentre L’Eredità ha ottenuto di 5.270.000 spettatori (23.1%). Invece su Canale 5 Avanti il Primo segna 2.660.000 spettatori (13.9%) mentre Avanti un Altro! raccoglie 3.795.000 spettatori (17%).

Per l’ennesima volta lo storico game show condotto dall’attore capitolino Flavio Insinna ha battuto il quiz capitanato dalla coppia televisiva composta da Paolo Bonolis e il Maestro e suo caro amico Luca Laurenti.