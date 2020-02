Paolo Ciavarro bacia Clizia GF Vip ma lei reagisce male, la coppia già scoppia?

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia in piena crisi: ecco cosa è successo dopo la battuta

Momenti di crisi durante la notte tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, quindi dopo la puntata molto turbolenta, si mettono a dormire insieme nella casa ma non tutte le cose vanno per bene.

Infatti, la bella Clizia si dice perplessa della relazione che ha iniziato con l’uomo e soprattutto si preoccupa di come può essere vista da fuori. Inizia a pensare che è abbastanza complicato ed è stanca di queste sensazioni che ci sono tra loro.

I due concorrenti si rendono conto che il loro amore nascente potrebbe provocare una serie di problemi e quindi, ci sta un po’ di tensione tra di loro. Nella notte, Clizia ha spiegato di essere di cattivo umore e lui cerca di andarle incontro per starle vicino.

Paolo Ciavarro e la lite con Clizia

Dopo i momenti di crisi di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, lui si chiede effettivamente dove avrebbe sbagliato. In realtà, gli dice che la colpa non è di lui ma alla fine, non si sente molto bene in questo momento.

Addirittura, lei ha anche contestato lo scherzo che aveva fatto il giovane. Lui aveva detto che ora il letto di Pago era libero quindi poteva andarsene, ma era semplicemente un modo per scherzare.

Questa cosa invece, a lei aveva dato molto fastidio. In realtà però, si sarebbe trattato di una semplice battuta, il problema tra loro è molto più profondo. Infatti, Clizia dice che si preoccupa soprattutto di quelle che sono le sensazioni esterne in merito alla loro storia all’interno della casa del Grande Fratello.

Clizia in piena crisi esistenziale

Clizia Incorvaia ha spiegato al ragazzo che lei ha paura del giudizio esterno in merito a quello che succede nella casa. I due sono molto diversi e lei si preoccupa di come potranno reagire i suoi genitori, visto che già la madre di Paolo Ciavarro non è stata particolarmente soddisfatta come ha detto ad alcune interviste televisive fatte fuori dalla casa.

C’è anche da dire che Clizia ha una figlia Nina ,che ha 4 anni e che ha già dovuto affrontare il divorzio da Francesco Sarcina che l’aveva accusata di averlo tradito con Riccardo Scamarcio. Adesso, iniziano a pensare come sarà la loro vita fuori.

Paolo ha detto che in questo momento la cosa migliore dovrebbe essere proprio quella di calmare un attimo le acque e concentrarsi sui sentimenti che stanno vivendo in questo momento.