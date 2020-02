Paolo Ciavarro, ha bestemmiato al Grande Fratello Vip? Il video come una scheggia sul Web

Paolo Ciavarro e la presunta bestemmia fatta nella casa del Grande Fratello Vip: ira sul web

Paolo Ciavarro avrebbe fatto una brutta bestemmia nel corso del Grande Fratello Vip 4. E’ questo quello che si dice sul web: un utente, anche forte di un video che dimostrerebbe proprio come questo sia vero, ha iniziato la sua crociata.

Sono dei giorni non proprio tranquilli per la coppia formata da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Mentre lei ha dei momenti di crisi esistenziali e poi quasi sicuramente è pronta la sua squalifica in quanto avrebbe espresso delle parole troppo dure nei confronti di Andrea Denver, allo stesso modo Paolo si trova nel mirino del web.

Infatti, c’è un video che si vede su Twitter in cui lui praticamente avrebbe detto una frase che è come una bestemmia. Questo video si sente bene, nonostante ci siano i rumori dell’acqua della doccia per coprire le loro voci, ovvero quella di Andrea Montovoli e quella di Paolo.

Paolo Ciavarro e la verità sul video

Mentre numerose persone sul web denunciano quello che dice Paolo Ciavarro, pensano si tratti una bestemmia. Sentendo bene l’audio si capisce invece, che il concorrente è stato scagionato perché ha detto qualcosa di completamente diverso.

E’ molto probabile, infatti, sentendo bene l’audio che abbia detto “continua a fare schiuma” mentre invece sembrava qualcosa di completamente diverso. Sul web, Ciavarro Junior avrebbe detto una parola normalissima e non invece la bestemmia gravemente squalificata nell’ambito del programma televisivo.

La possibile uscita di Clizia Incorvaia

Intanto, nonostante questa bufera che si sta abbattendo su Paolo Ciavarro, quella ad essere davvero nel mirino di tutti è Clizia Incorvaia. Durante una discussione con Andrea Denver, avrebbe detto che è molto simile ad un mafioso. Su questo è difficile che possa riuscire a giustificarsi e quindi il Grande Fratello potrebbe decidere di cacciarlo via.

Cosa farà poi Paolo Ciavarro? Su questo c’è ancora molto da capire ma quello che certo che adesso i due stanno necessariamente vivendo un momento di tensione all’interno della casa. Del resto, già l’altra notte hanno avuto una discussione perché lei non era affatto di buonumore.

Intanto, mentre cercano di vivere serenamente quello che accadrà nel corso della prossima puntata del reality, quello che è certo è che il web continua ancora ad interrogarsi se è il caso di eliminare anche Paolo Ciavarro oppure no.