Uomini e Donne: Alessandro e Veronica in crisi, le parole dell’ex tentatore sui social

Uomini e Donne: Alessandro e Veronica sono in crisi

Alessandro Zarino era stato un tentatore a Temptation Island l’anno scorso e si era avvicinato molto a Jessica Battistello. Lei ha deciso di lasciare il suo fidanzato Andrea Filomena e abbandonare il programma mano nella mano con Alessandro. Dopo qualche settimana, tuttavia, le cose tra loro si sono interrotte improvvisamente. Jessica si è pentita e ha voluto riconquistare Andrea.

Alessandro, dunque, ha accettato la proposta della redazione di Uomini e Donne di diventare tronista. Il suo percorso all’interno del programma di Maria De Filippi è stato un po’ particolare. Tutto il suo interesse si è concentrato su una sola ragazza: Veronica Burchielli. Quest’ultima è uscita un po’ con lui e un po’ con Giulio Raselli e poi ha scelto Alessandro.

Dopo che lei gli ha presentato i nonni e lui ha fatto un passo indietro, Veronica ha deciso di andarsene. Per non perderla Alessandro l’ha scelta, ma lei ha detto di no accettando la proposta di Maria De Filippi di sedersi sul trono.

Dopo tre settimane Veronica ha ammesso di pensare ancora ad Alessandro, l’ha cercato e poi ha abbandonato il programma per iniziare una storia con lui. Inizialmente è andato tutto bene. Adesso, invece, sono sorti dei problemi.

Le parole di Alessandro sulla crisi

Veronica, attraverso le domande di Instagram, aveva ammesso di non essere in un periodo bello della sua vita, senza aggiungere altri dettagli. A farlo ci ha pensato Alessandro, che poche ore fa ha scritto qualche parola sui social rispondendo ad un utente.

La storia tra lui e Veronica non sta andando molto bene, la lontananza non aiuta e tra loro si sono create delle incomprensioni. Come mai non vanno a convivere? È presto detto: Alessandro ha scritto che ci sono pro e contro per questa scelta, un po’ per le idee e un po’ per le ambizioni che lui e Veronica hanno.

Lui, però, è sicuro che con il dialogo si possa comprendere ogni difficoltà e trovare una soluzione a tutto. Secondo voi Alessandro e Veronica riusciranno a risolvere i loro problemi e a continuare la loro storia d’amore?