Serena Enardu e Pago serenità ritrovata dopo il GF Vip 4 (FOTO)

Serena Enardu e Pago sui social a cena con i figli: finalmente un po’ di serenità dopo i due reality a cui hanno partecipato

Eliminati entrambi dalla casa del Grande Fratello, Serena Enardu e Pago si fanno riprendere sui social insieme ai loro figli. Un’armonia ritrovata finalmente dopo l’esperienza del reality show che è stata anche molto turbolenta.

Serena e Pago hanno due figli nati da relazioni precedenti e uno tredicenne che è quello che Serena ha avuto da una relazione di qualche anno fa. Mentre Nicola invece, è figlio di Pacifico e della soubrette Miriana Trevisan.

I rapporti all’interno della famiglia sono tornati sereni, dopo dei momenti molto difficile vissuti, sia per la partecipazione a Temptation Island, ma anche per quella Grande Fratello Vip. Inizialmente infatti, si erano creati anche dei problemi con il figlio più piccolo di Pacifico che non aveva amato in modo in cui lei si era comportata nei confronti di suo padre.(Continua dopo la foto)

Serena Enardu e l’amore ritrovato

Nella fotografia pubblicata sul social network Serena Enardu scrive semplicemente “noi”, ovvero una frase per mostrare come ci sia complicità tra lei, Pago e i figli Tommaso e Nicola. Una famiglia riunita dopo quello che era successo tra Temptation Island vip e Grande Fratello vip.

Pago ha detto di aver perdonato Serena ed in più le dà una seconda opportunità. E ora sono molto contenti e sembra che siano molto tranquilli. L’artista ha detto anche in più occasioni che è molto innamorato di Serena anche più, probabilmente di Miriana Trevisan che ha sposato due volte.

Inizialmente credeva che il matrimonio era solo una firma su un contratto però adesso che ha conosciuto il vero amore grazie all’ex tronista sarsa, si dice anche pronto a fare un passo avanti.

Pago e le ultimi dichiarazioni sulla storia con Serena

Dopo tutte le discussioni che ci sono state nel corso delle ultime settimane è bello per Serena Enardu e Pago, trovarmi insieme in una fotografia semplicemente a cena con i loro figli. Questa non può essere che una cosa positiva.

Insomma una serenità ritrovata che permetterà a tutti di vivere questo rapporto in maniera molto leggera e serena. Adesso, dopo le dichiarazioni fatte da lei a Verissimo probabile i due potranno pensare anche di sposarsi.

Una volta usciti fuori dai riflettori, potranno iniziare a risolvere problemi ed a pensare al futuro della coppia. Sembra che adesso le cose siano molto più tranquille rispetto al passato.