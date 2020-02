GF VIP, Teresanna Pugliese svela un inedito retroscena su Uomini e Donne e Monte

Prosegue senza intoppi l’esperienza di Teresanna Pugliese all’interno della casa del GF VIP. La ragazza ci ha messo davvero poco tempo ad ambientarsi e a legare con alcuni concorrenti. Nel corso della giornata di ieri, la protagonista si è lasciata molto andare con Paola Di Benedetto ed ha raccontato dei retroscena inaspettati sulla sua esperienza a Uomini e Donne.

Nel caso specifico, la concorrente ha raccontato la dinamica di quando decise di tornare a nella trasmissione per corteggiare Francesco Monte. In merito a questo argomento, ha raccontato un dettaglio che in molti avevano rimosso.

Il retroscena di Teresanna su Uomini e Donne

L’esuberante Teresanna Pugliese si sta pian piano facendo conoscere dai vari protagonisti del GF VIP. La ragazza, in queste ore, ha parlato della sua vita sentimentale ed ha menzionato anche la storia con Francesco Monte. Diversi anni fa, infatti, era sul trono di Uomini e Donne e scelse Antonio Passarelli invece di Francesco Monte. Tra i due, però, le cose non andarono molto bene poiché, ben presto, lei si rese conto della forte immaturità di lui e lo lasciò.

Successivamente è stato Francesco ad andare sul trono e dopo poco tempo, la Pugliese scese le scale per lui. Ad invitarla a tornare in studio, però, fu la produzione del talk show di Maria De Filippi. Nel corso del suo dibattito con Paola Di Benedetto, infatti, la ragazza ha spiegato di aver incontrato un membro della produzione e di aver avuto con lui un’interessante conversazione.

Il web torna nel passato con il racconto della Pugliese

La persona in questione, infatti, subito chiese alla fanciulla cosa pensasse del percorso del suo ex corteggiatore all’interno del programma. Lei rispose che non ci fosse paragone tra il suo percorso con Francesco e quello con le altre corteggiatrici. Per tale ragione, l’esponente della produzione le chiese di venire in studio per corteggiarlo. La ragazza accettò e riuscì ad uscire dalla trasmissione con lui.

Dopo un po’ di tempo, però, anche questa storia volse al termine e attualmente la napoletana è sposata con un altro uomo. Il racconto di Teresanna Pugliese al GF VIP ha lasciato un po’ spiazzati i numerosi telespettatori. Nonostante il fatto fosse già noto, molti utenti si erano dimenticati dell’accaduto ed hanno approfittato del suo racconto per fare un passo indietro nel tempo.