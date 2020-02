Gianna Del Gaudio: 3 DNA misteriosi sul luogo dell’omicidio

Una clamorosa rivelazione è stata fatta da Angelo Marino, tenente colonnello dei ris. Marino, nel corso dell’ultima udienza del processo riguardante l’omicidio di Gianna Del Gaudio. L’ufficiale dei ris ha dichiarato che durante le indagini sono stati isolati tre nuovi e misteriosi DNA: due maschili ed uno femminile. Uno dei due DNA maschili sarebbe compatibile con le tracce rinvenute sul corpo senza vita di Daniela Roveri a Colognola.

Ricordiamo come Gianna Del Gaudio, insegnante di italiano in pensione, venne uccisa tra il 26 e il 27 agosto 2016 nella sua abitazione di Seriate (Bergamo). Antonio Tizzani, marito della donna, è l’unico imputato al momento.

L’accusa ipotizza che l’uomo abbia ucciso la moglie con un cutter, sgozzandola. Quella che viene considerata senza alcun dubbio l’arma del delitto venne rinvenuta in un giardino privato, a poca distanza dalla scena del crimine. Sempre qui venne trovato anche un paio di guanti in lattice.

Gianna Del Gaudio: l’analisi del cutter con cui fu uccisa

Sulla lama del cutter era presente il sangue di Gianna Del Gaudio. Proprio per questo motivo non ci sono dubbi che questa sia l’arma usata per uccidere la donna. Gli inquirenti hanno inoltre isolato il DNA di Antonio Tizzani tra la lama e l’impugnatura del taglierino. Ora spuntano queste nuove tracce biologiche, ben 3 misteriosi DNA.

Come riporta il settimanale Giallo, i tre nuovi profili sono stati rinvenuti nei guanti in lattice utilizzati dal killer, sulla lama del taglierino e sotto le unghie della povera Gianna. Sono tracce biologiche sconosciute, in quanto è assodato che non coincidano con quelle del marito della vittima, al momento unico imputato.

Le dichiarazioni di Angelo Marino

Nel corso del processo da Giovanni Petillo presso la corte d’assise di Bergamo, l’ufficiale dei ris Angelo Marino ha affermato che i 3 DNA ignoti non coincidono con alcuna traccia biologica presente nella banca dati italiana del DNA, né tanto meno con quelli già esaminati dagli investigatori. Marino ha precisato come al momento è molto difficile comprendere a chi appartengano tali tracce e se possano effettivamente rientrare nel contesto del delitto.