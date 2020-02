Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia chiarisce: “La mafia l’ho vissuta, era un cancro”

In queste ore Clizia Incorvaia è finita al centro delle polemiche per una frase detta ad Andrea Denver

La bella influencer, infatti, ha definito il collega di avventura bugiardo come Buscetta. Un’affermazione che potrebbe anche spingere il Grande Fratello a squalificarla. In tal senso è stata annullato il televoto che la vedeva tra i papabili all’eliminazione.

Clizia Incorvaia ha spiegato prima al diretto interessato il motivo di un’espressione oggettivamente infelice. In seguito ha spiegato anche che lei con la sua famiglia e non solo ha vissuto il periodo nel quale la mafia ha condizionato la vita di migliaia di persone. Lei, infatti, è nata a Pordenone nel 1980 ma è cresciuta ad Agrigento in Sicilia dove negli anni ’90 sono state scritte alcune delle pagine più brutte della storia del nostro paese.

L’avventura al Grande Fratello di Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia è entrata nella casa per mettersi alle spalle una storia molto lunga ed intensa storia d’amore con Francesco Sarcina. Qualche mese fa le pagine dei giornali di gossip e dei siti specializzati si sono riempite di dichiarazioni secondo le quale lei avrebbe tradito il marito con l’amico e testimone di nozze Riccardo Scamarcio.

Si è così alzato un vero e proprio polverone mediatico. La bella influencer ha smentito categoricamente ogni accusa e ha rilanciato dicendo che aveva scoperto alcune chat del cantante con altre donne. Si dall’inizio di questa nuova avventura televisiva al suo nome sono stati associati diversi flirt. Prima Andrea Denver poi Ivan Gonzalez e infine Paolo Ciavarro.

Lei, ad onor del vero, ha mostrato un particolare interesse proprio con quest’ultimo. Nonostante il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro abbia dimostrato di essere una persona abbastanza riflessiva, la loro conoscenza è iniziata con ottimi auspici. A distanza di qualche giorno è arrivato l’attesissimo bacio che ha dato il via all’inizio di una frequentazione. Il Grande Fratello ha concesso alla giovane la possibilità anche di conoscere i genitori di Paolo.

La confessione di Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia è stata travolta da un gran polverone anche all’interno della casa del Grande Fratello. La bella influencer ha avuto una durissima lite con Andrea Denver alla fine della quale definito il modello falso come Buscetta. La ragazza si è accorta immediatamente di aver usato un’espressione poco felice.

A distanza di poco tempo è stata lei stessa a chiarire che si è trattata di un’espressione usata in maniera impropria, specificando che questa era una frase che da ragazza a scuola veniva usata abbastanza spesso. Ovviamente questa spiegazione non è bastata al coinquilino.

Clizia Incorvaia ha raccontato di aver vissuto gli anni nei quali la mafia ha distrutto centinaia di vite in Sicilia. Ha svelato di averla combattuta con la sua famiglia e con i suoi amici di scuola.