Una Vita trame marzo 2020: Lucia e Telmo fanno un annuncio, tragedia per i Palacios

Le trame del mese di marzo di Una Vita sono parecchio movimentate. ra i vari avvenimenti che genereranno parecchio sgomento ci sarà, sicuramente, la decisione di Telmo di lasciare gli abiti sacerdotali. L’uomo si dirà deciso a vivere la sua vita accanto di Lucia, sta di fatto che i due annunceranno di voler convolare a nozze.

A parte questo avvenimento, che sarà decisamente lieto, ce ne sarà un altro devastante. La famiglia Palacios, infatti, si troverà a vivere una tragedia a casa della negligenza di Celia e della sua folle voglia di accudire la piccola Milagros.

Una Vita spoiler: la tragedia dei Palacios

Dopo le nozze tra Antonito e Lolita, gli abitanti di Acacias saranno spiazzati da una notizia inaspettata che riguarderà la famiglia Palacios. Le trame di Una Vita delle puntate che andranno in onda a marzo, Trini riuscirà a dare alla luce la sua bambina, ma il medico le diagnosticherà un problema cardiaco per il quale sarà costretta a fare delle cure molto precise.

La sua amica Celia si mostrerà molto propensa ad aiutarla, ma le sue reali intenzioni saranno decisamente diverse da quanto farà credere. Ad un certo punto, infatti, la neo mamma avrà un malore e chiederà disperatamente l’aiuto della sua amica. Quest’ultima, però, non smetterà di assistere la piccola Milagros lasciando Trini morire disperata. La moglie di Ramon, dunque, perderà la vita lasciando suo marito nella disperazione più totale.

Trame marzo 2020: l’annuncio di Telmo e Lucia

A fronte di questo avvenimento disastroso ce ne sarà anche uno gioioso. Dopo l’annullamento delle nozze tra Lucia e Samuel, Telmo deciderà di rinunciare agli abiti sacerdotali. Una volta presa questa decisione, il Martinez chiederà alla sua amata di ufficializzare il loro fidanzamento. Nelle trame delle puntate del mese di marzo di Una Vita, quindi, vedremo che Telmo e Lucia annunceranno a tutti di volersi sposare.

L’ex sacerdote, però, continuerà a non darsi pace per la morte di Fra Guillermo e farà di tutto per scagionare Ursula. A suo avviso, infatti, il vero colpevole di tutto è Espineira. Il priore, però, continuerà a negare le accuse e non ci saranno prove per incastrarlo.