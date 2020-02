“Ti piace farlo…”: Naike Rivelli sensuale, la figlia di Ornella Muti lecca il gelato alla panna e… [VIDEO]

Naike Rivelli e il video con la madre Ornella Muti

Da qualche giorno Naike Rivelli posta sul suo profilo Instagram una serie di omaggi alla madre Ornella Muti. La 45enne, infatti, ha condiviso un video che la vede protagonista con la donna che l’ha messa al mondo.

Nello specifico si vedono le due donne in vacanza mentre si divertono in giro per il mondo. Ma la clip in questione racchiude anche delle immagini molto provocanti come ad esempio quando la Rivelli lecca un gelato alla panna.

Al fianco del video l’attrice ha scritto la seguente didascalia in lingua inglese: “Mamma sei semplicemente più carina di sempre!”. Tuttavia il filmato in questione ha ricevuto anche delle critiche da parte dei follower che le accusano di essere entrambe fuori di testa e che non hanno nulla da fare. (Continua dopo il video)

La 45enne Rivelli parla di prevenzione sessuale su IG

Sempre attraverso il suo account Instagram, di recente Naike Rivelli ha lanciato una nuova provocazione. La figlia di Ornella Muti ha denunciato il fatto che negli ultimi anni i giovani fanno sesso molto più facilmente e senza utilizzare delle precauzioni. Per questa ragione ha postato uno scatto che ritrae la torre di Pisa e una mano femminile che prova a inserire un profilattico.

Quest’ultimo è utile per prevenire malattie veneree e il papilloma virus. Si tratta di condilomi che, se non vengono curati per bene possono diventare tumorali. La 45enne ha concluso così: “Fare l’amore è bello, ma mettersi qualcosa sul pi**llo rende tutto meglio”. (Continua dopo il post)

Le provocazioni social di Naike Rivelli

Non è la prima volta che Naike Rivelli fa delle provocazioni del genere. In passato la figlia di Ornella Muti si è mostrata pure semi nuda e con la biancheria intima per far arrivare i suoi messaggi molto più velocemente. Infatti la 45enne è convinta che dare delle notizie senza vestiti è più efficace di quando lo fai con abiti addosso. Voi cosa ne pensate?