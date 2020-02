Taylor Mega risponde per le rime a Barbara D’Urso: “Non accolgo le provocazioni” (Foto)

Continua la querelle tra Taylor Mega e Barbara D’Urso. La conduttrice e la bella influencer, dopo aver collaborato per diversi mesi, sembrano aver preso strade diverse in questo periodo. A far prendere alla storia conduttrice di Canale 5 una decisione così forte sarebbe stato un comportamento di Mega ritenuto inaccettabile dalla D’Urso.

L’avvenente influencer, infatti, avrebbe scattato una foto davanti ad un’auto della polizia mettendo ben in mostra il dito medio. A parlare della vicenda è stata proprio Barbara D’Urso che non ha perdonato Taylor Mega, decidendo di allontanarla dai suoi programmi. La risposta dell’influencer è stata più laconica che mai.

Taylor Mega e il rapporto con Barbara D’Urso

Taylor Mega si è fatta conoscere dal grande pubblico per la sua partecipazione all’ultima edizione dell’Isola dei famosi. Nella sua carriera da influencer, ad onor del vero, era riuscita ad ottenere successo già prima del reality di canale 5. Proprio qui ha raccontato alcuni aneddoti della sua vita che hanno lasciato tutti a bocca aperta.

Nelle ultime settimane Taylor Mega è stata spesso ospite di diverse trasmissioni televisive per raccontare la sua storia. E’ una grande amante della moda e si è lanciata in questa avventura realizzando una linea di bikini. Come detto ha un grande seguito sui social grazie al suo stile di vita e al suo modo di far al di sopra delle righe.

Spesso in viaggio, posta sul suo profilo instagram momenti dei suoi viaggi e della sua quotidianità. Per quanto riguarda la sua vita privata Taylor Mega pare che in passato abbia avuto un presunto flirt con Flavio Briatore. Fino a poche mese fa è stata fidanzata Tony Effe della Dark Polo Gang.

La sua bellezza, la sua simpatia e la sua schiettezza, gli hanno consentito per diversi mesi di essere ospite fissa di diverse trasmissioni televisive. In particolare Barbara D’Urso l’ha voluta nei suoi programmi. Ha fatto il giro del mondo il video del collegamento dell’influencer che sembrava alticcia durante una prima serata. Il fuori onda trasmesso da Striscia la Notizia ha confermato l’ipotesi che la stessa conduttrice aveva messo in piedi.

Taylor Mega risponde a Barbara D’Urso

Nell’ultima puntata di Live-Non è la d’Urso, la conduttrice parlando con Elena Morali ha fatto chiari riferimento a Taylor Mega. Lo storico volto di Mediaset, infatti, ha spiegato che una persona è stata eliminata dalla trasmissione per aver fatto il dito medio davanti ad una camionetta delle forze dell’ordine.

Il riferimento, ovviamente, non può che essere a Taylor Mega. Quest’ultima, a distanza di poche ore, ha risposto tramite il suo profilo social. L’influencer si è limitata a chiarire che ascolta tutto ma che non è disposta a cadere nelle provocazioni.