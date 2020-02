Andrea Montovoli vuole lasciare la casa del GF VIP: “Mi manca l’aria, devo capire…” (VIDEO)

Il concorrente del GF VIP Andrea Montovoli ha nuovamente manifestato la volontà di andare via. L’attore, in una precedente occasione, aveva spiegato ai suoi coinquilini il difficile trascorso che ha avuto quando era un ragazzino. L’esperienza in carcere, dunque, l’ha profondamente segnato e sta influendo anche in quest’avventura.

Montovoli, infatti, ha spiegato di sentirsi imprigionato come in galere e teme che, da qui a poco, possa dare luogo ad uno scatto incontrollabile. Proprio per evitare di dare di matto, il protagonista vorrebbe anticipatamente concludere il suo percorso. Lo farà? Ecco cosa gli hanno consigliato alcuni coinquilini.

Lo sfogo di Andrea Montovoli

Andrea Montovoli è tra i concorrenti più pacati di questa edizione del GF VIP. L’attore, infatti, si è difficilmente scontrato con gli altri coinquilini. Ad ogni modo, dopo un bel po’ di settimane di permanenza all’interno del reality show, il protagonista ha avuto un crollo, che potrebbe spingerlo ad uscire volontariamente da quella porta rossa. Nel caso specifico, il ragazzo ha spiegato di stare male in quanto è come se stesse rivivendo l’esperienza del carcere.

L’idea di non essere libero di uscire quando vuole dalla porta e l’essere costretto a stare chiuso tra quattro mura sta diventando per lui insopportabile. Proprio in virtù di tutto questo, l’artista ha paventato la volontà di lasciare la casa. In particolar modo, sente la necessità di capire se sta bene oppure no ed è una cosa che non può valutare all’interno del reality show. (Clicca qui per il video)

Adriana Volpe lo esorta a rimanere al GF VIP

Nel corso del suo sfogo, Andrea Montovoli è stato consolato da alcuni suoi coinquilini di questa esperienza nel GF VIP. La più comprensiva è stata Adriana Volpe, la quale ha provato in tutti i modi a dissuadere il coinquilino dal prendere una decisione così estrema. La donna lo ha invitato a calmarsi e a ragionare prima di compiere un passo del quale potrebbe pentirsi in seguito.

Andrea, però, è sembrato irremovibile. L’attore, ha quasi ufficializzato la sua decisione. Questa sera, dunque, scopriremo se il ragazzo porrà fine alla sua esperienza in modo anticipato oppure no.