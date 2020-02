Scandalo da Maria De Filippi, l’accusa choc: “Te la fai con un uomo sposato”. Maria lascia lo studio e interrompe Uomini e Donne.

Scandalo a Uomini e Donne, nuova segnalazione su una dama

Far perdere la calma a Maria De Filippi è davvero difficile, ma Armando Incarnato ci è riuscito. Durante l’ultima registrazione del Trono Over di Uomini e Donne, il napoletano ha accusato Veronica di avere una relazione segreta con un uomo impegnato.

I toni si sono alzati e la donna è scoppiata in lacrime. La padrona di casa si è scagliata contro il cavaliere e ha chiuso la registrazione un’ora prima del previsto.

Gravi accuse contro Veronica del trono over

Ancora una volta al centro di una pesante lite troviamo Armando. Il cavaliere ha preso la parola, come suo solito, durante una discussione tra due altri protagonisti. Veronica Isida, sta conoscendo Andrea ma a quanto pare tra i due la conoscenza è terminata in malo modo e il giovane ha deciso di sentire solo Valentina A.

Tra le varie chiacchiere, però, si scopre che Andrea ha un amico in comune con Armando, e proprio il napoletano, accusa nuovamente la donna di fare storie sui social contro di lui. In preda alla rabbia Armando confessa che la dama ha una relazione con un uomo impegnato.

Stando alle sue parole, Veronica frequenta un uomo che lei presenta come amico ma che in realtà non lo è affatto. Ovviamente la situazione degenera e intervengono anche Gianni e Tina che si scagliano contro di lui. Nello stesso tempo, Maria De Filippi ascolta e in tutta la baraonda interviene anche Andrea che conferma le accuse di Incarnato.

Maria De Filippi lascia lo studio di Uomini e Donne come una furia

Dopo aver ascoltato con attenzione Maria De Filippi entra in ‘causa’. Gianni Sperti chiede alla padrona di casa di calmare gli animi e di mettere fine alla discussione. Secondo l’opinionista la situazione è sfuggita di mano e Armando ha davvero esagerato.

Così, la conduttrice ascoltando le parole del suo collega chiede ad Incarnato di moderare i toni e di darsi una calmata. All’improvviso, però, si alza di scatto e va via, chiedendo a Tina di salutare. La registrazione sarebbe dovuta durare un’altra ma purtroppo la decisione di Maria ha lasciato tutti di stucco.