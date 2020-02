Ambra Angiolini e Francesco Renga, la verità sulla rottura: ecco perché si sono lasciati

Ambra Angiolini e la storia con Francesco Renga

Prossimamente Ambra Angiolini tornerà sul piccolo schermo, per la precisione Canale 5 con la seconda stagione della fiction Il Silenzio dell’Acqua. Intanto l’ex ragazza di Non è la Rai è concentrata con la stesura del suo libro dove parla anche di un suo passato problema col cibo. Da qualche anno la donna è felice al fianco di Massimiliano Allegri, ma prima stava con Francesco Renga.

Dopo ben undici anni d’amore la coppia è scoppiata e quattro anni dopo si sono separati definitivamente. Nonostante si siano lasciati i due hanno mantenuto un bellissimo rapporto fatto di dolcezza a rispetto. I due lo hanno fatto anche per il bene dei loro due figli che ormai sono adolescenti. Ma per quale ragione entrambi gli artisti hanno preso due strade differenti?

Perché i due artisti si sono lasciati?

Sono trascorsi quasi cinque anni da quando il magazine Chi fotografava Francesco Renga e Ambra Angiolini fuori dalla istituto scolastico della loro primogenita Jolanda, in occasione del primo giorno di scuola. I paparazzi li beccarono abbastanza preoccupati e in soprattutto lo sguardo triste dell’attrice. Si trattava del primo campanello d’allarme che poi si sarebbe trasformato nella loro rottura definitiva.

Dopo la separazione c’è stato tanto silenzio, da parte di tutti e due gli artisti. Sicuramente presero quella decisione per tutelare i loro due figli tenendoli lontani dal clamore del gossip. Successivamente era stata la stessa Angiolini ad aprire il suo cuore e rivelare i retroscena della loro separazione.

Le ragioni della separazione

Attraverso una lunga intervista per il magazine Vanity Fair Italia, un po’ di tempo fa Ambra Angiolini diceva che due anni fa il suo cuore ha smesso di battere per una persona gigantesca Dichiarazioni arrivate dopo la separazione da Francesco Renga con cui ha convissuto per più di dieci anni.

Mentre in un’altra chiacchierata col giornalista di ‘IoDonna‘, la nota attrice disse: “Sono piena di amore per Francesco: un sentimento gigantesco nei confronti di un uomo al quale non sono più costretta a piacere”.