Pietro delle Piane fidanzato di Antonella Elia GF Vip, nuovi guai per lui

Pietro Delle Piane si difende dalle accuse lanciate dalla famiglia Delle Piane nei suoi confronti. Ecco cosa ha detto

Il fidanzato di Antonella Elia, Pietro Delle Piane si è ripresentato da Barbara D’Urso e la situazione diventa incandescente. Infatti, il fidanzato della soubrette ha fatto marcia indietro.

Domenica 23 febbraio nello studio di Barbara D’Urso lui ha preso la parola per parlare di quello che è successo con Fiore Argento. Barbara D’Urso ha voluto sentire la versione dell’uomo in merito a quello che sta accadendo su di lui e la sua identità. Innanzitutto ha spiegato che lui ci tiene molto alla sua vita personale privata e non vuole tirarla in ballo.

Il fatto che qualcuno lo abbia avvicinato a Carlo Delle Piane non vuol dire che lui si sia spacciato per un altro. Non è assolutamente vero. Ha detto infatti, che non ha mai detto una cosa del genere quanto piuttosto ha cambiato il suo cognome semplicemente perché nel 2000 glielo aveva consigliato il suo agente.

Pietro Delle Piane si confessa da Barbara D’Urso

Ospite alla trasmissione di Barbara D’Urso, Pietro Delle Piane ci ha tenuto a specificare che lui non è una persona bugiarda né tantomeno voleva fare qualcosa di male nei confronti della famiglia Delle Piane.

Barbara D’Urso ha voluto anche fargli spiegare perché quando ci sono state delle condoglianze ha messo like su questo posto facendo credere in maniera indiretta che lui apparteneva alla famiglia. Ha detto che in realtà, la pagina non è seguita da lui, in maniera diretta ma da una persona a lui vicina che in quel momento ha messo mi piace. Ma Pietro non sa per quale motivo.

In più, ci sono anche mi piace verso altri fatti dove si specificava che non c’erano legami di parentela. Quindi, è stato tutto un fraintendimento, secondo lui.

La denuncia su Canale 5

Era stata la trasmissione Mattino 5 di Federica Panicucci a smascherare Pietro Delle Piane dicendo che non era figlio né parente di Carlo Delle Piane. È importante però adesso che lui si possa difendere, in modo tale da specificare qual è la sua posizione.

Un’altra cosa che ci tiene a specificare anche è che lui, pure se Fiore Argento ha detto tutt’altro, lui non ha mai chiamato i paparazzi per farsi vedere quanto piuttosto, semplicemente il fotografo si trovava da quelle parti perché stava seguendo un giocatore della Lazio.

Quando ha visto Fiore insieme a Pietro ha deciso di fotografarli. Quindi lui ha chiarito che non ha tradito la sua compagna, ma piuttosto è molto dispiaciuto di tutto quello che sta succedendo.